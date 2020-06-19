ВТБ Капитал Инвестиции будет развивать связи с клиентами в Telegram

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. ВТБ Капитал Инвестиции (входит в группу . ВТБ Капитал Инвестиции (входит в группу ВТБ ) будет развивать коммуникации с клиентами через собственный Telegram-канал ВТБ Мои Инвестиции, в котором будет представлена аналитика по рынку ценных бумаг от команды ВТБ, инвестиционные идеи, обзоры трендов и основных событий, оказывающих влияние на котировки, сообщает пресс-служба банка.

"Канал будет развиваться на базе уже существующего – ВТБ Мои Инвестиции. Он был запущен осенью командой аналитиков ВТБ Капитал Инвестиции по их личной инициативе. В настоящий момент он является одним из крупнейших Telegram-каналов об инвестициях с аудиторией более 26 тысяч человек", - говорится в пресс-релизе.

По словам главного исполнительного директора ВТБ Капитал Инвестиции, старшего вице-президента, руководителя департамента брокерского обслуживания ВТБ Владимира Потапова, интерес к инвестициям в России сейчас растет стремительными темпами.

"Мы видим рекордные темпы по открытию брокерских счетов и притоку средств от частных инвесторов на рынок. Это требует серьезной работы по повышению финансовой грамотности населения в стране. Мы стараемся решать эту важную задачу и реализуем целый ряд проектов по данному направлению. Собственный Telegram-канал дополнит этот перечень. Мы рады, что инициативная команда из числа наших сотрудников начала такую работу ранее, и теперь готовы ее официально поддержать", - отметил Потапов.