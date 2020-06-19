ВТБ Капитал Инвестиции будет развивать связи с клиентами в Telegram

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. ВТБ Капитал Инвестиции (входит в группу ВТБ) будет развивать коммуникации с клиентами через собственный Telegram-канал ВТБ Мои Инвестиции, в котором будет представлена аналитика по рынку ценных бумаг от команды ВТБ, инвестиционные идеи, обзоры трендов и основных событий, оказывающих влияние на котировки, сообщает пресс-служба банка.
"Канал будет развиваться на базе уже существующего – ВТБ Мои Инвестиции. Он был запущен осенью командой аналитиков ВТБ Капитал Инвестиции по их личной инициативе. В настоящий момент он является одним из крупнейших Telegram-каналов об инвестициях с аудиторией более 26 тысяч человек", - говорится в пресс-релизе.
По словам главного исполнительного директора ВТБ Капитал Инвестиции, старшего вице-президента, руководителя департамента брокерского обслуживания ВТБ Владимира Потапова, интерес к инвестициям в России сейчас растет стремительными темпами.
"Мы видим рекордные темпы по открытию брокерских счетов и притоку средств от частных инвесторов на рынок. Это требует серьезной работы по повышению финансовой грамотности населения в стране. Мы стараемся решать эту важную задачу и реализуем целый ряд проектов по данному направлению. Собственный Telegram-канал дополнит этот перечень. Мы рады, что инициативная команда из числа наших сотрудников начала такую работу ранее, и теперь готовы ее официально поддержать", - отметил Потапов.
Пресс-служба напоминает, что в прошлом году банк запустил образовательный проект Школа инвестора ВТБ - на специальном разделе сайта банка в удобном формате представлена подборка материалов по рынку ценных бумаг, записанные сотрудниками ВТБ виджеты, предложены мини-курсы с оценкой знаний на базе тестов. В 2020 году . с началом пандемии на базе Школы инвестора запущен еще один важный проект: еженедельные онлайн-конференции на тему инвестиций, в ходе которых любой желающий может задать вопрос. Аналитическая команда и другие представители ВТБ Капитал Инвестиции предоставляют на него ответ в электронной форме в режиме онлайн. К настоящему моменту проведено уже 12 мероприятий, в них приняло участие более 20 тысяч человек.