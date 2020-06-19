СК задержал первого замминистра строительства Иркутской области

Ей предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере). По ходатайству следствия суд заключил ее под стражу.

Чиновницу задержали в четверг. Следователи совместно с полицейскими провели обыски по местам жительства обвиняемой и свидетелей по уголовному делу, а также в служебных кабинетах в администрации города и министерстве строительства, дорожного хозяйства. Изъяты денежные средства, дорогостоящие ювелирные изделия и часы.