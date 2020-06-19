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СК задержал первого замминистра строительства Иркутской области
Первый заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области задержана за взятку в 2 миллиона рублей, сообщает СК РФ. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T15:25
следственный комитет россии (ск рф)
иркутская область
происшествия
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РИА Новости
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Кадры задержания за взятку первого замминистра строительства Иркутской области
Кадры задержания за взятку первого замминистра строительства Иркутской области
2020-06-19T14:07
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РИА Новости
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следственный комитет россии (ск рф), иркутская область, происшествия

СК задержал первого замминистра строительства Иркутской области

14:07 19.06.2020 (обновлено: 15:25 19.06.2020)
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КРАСНОЯРСК, 19 июн - РИА Новости. Первый заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области задержана за взятку в 2 миллиона рублей, сообщает СК РФ.
Ей предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере). По ходатайству следствия суд заключил ее под стражу.
"По версии следствия, в октябре 2016 года данное должностное лицо, занимая должность начальника отдела выдачи разрешительной документации департамента реализации градостроительной политики комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска, получила взятку в сумме 2 миллиона рублей от представителя фирмы-застройщика за продление разрешения на строительство при отсутствии правовых оснований", - говорится в релизе.
Чиновницу задержали в четверг. Следователи совместно с полицейскими провели обыски по местам жительства обвиняемой и свидетелей по уголовному делу, а также в служебных кабинетах в администрации города и министерстве строительства, дорожного хозяйства. Изъяты денежные средства, дорогостоящие ювелирные изделия и часы.
По информации на официальном сайте правительства Иркутской области, первым замминистра является Ирина Худякова.
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