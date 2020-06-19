Евротройка учла ряд замечаний России в резолюции МАГАТЭ по Ирану

"Мы заметили качественные изменения в проекте резолюции, внесенном Великобританией, Германией и Францией. Признательны им за учет ряда российских замечаний. Вместе с тем проведенный нами всеобъемлющий тщательный анализ ситуации подвел к выводу, что принятие любой резолюции СУ по этому вопросу не принесет позитивного результата. Напротив, очень велика вероятность того, что ситуация еще больше осложнится", - заявил постпред, выступая по итогам голосования по проекту резолюции.