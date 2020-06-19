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Евротройка учла ряд замечаний России в резолюции МАГАТЭ по Ирану
Евротройка внесла качественные изменения в проект резолюции по Ирану в МАГАТЭ с учетом российских замечаний, но очень велика вероятность, что с принятием... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T14:06
михаил ульянов
магатэ
иран
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михаил ульянов, магатэ, иран, в мире

Евротройка учла ряд замечаний России в резолюции МАГАТЭ по Ирану

14:06 19.06.2020
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© Fotolia / Borna_MirФлаг Ирана. Архивное фото
Флаг Ирана. Архивное фото
© Fotolia / Borna_Mir
Флаг Ирана. Архивное фото. Архивное фото
ВЕНА, 19 июн - РИА Новости. Евротройка внесла качественные изменения в проект резолюции по Ирану в МАГАТЭ с учетом российских замечаний, но очень велика вероятность, что с принятием резолюции ситуация еще больше осложнится, заявил в пятницу постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Совет управляющих МАГАТЭ в пятницу большинством голосов принял проект резолюции Евротройки (Франция, Германия, Великобритания) о доступе инспекторов к двум атомным объектам в Иране.
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"Мы заметили качественные изменения в проекте резолюции, внесенном Великобританией, Германией и Францией. Признательны им за учет ряда российских замечаний. Вместе с тем проведенный нами всеобъемлющий тщательный анализ ситуации подвел к выводу, что принятие любой резолюции СУ по этому вопросу не принесет позитивного результата. Напротив, очень велика вероятность того, что ситуация еще больше осложнится", - заявил постпред, выступая по итогам голосования по проекту резолюции.
Ульянов также указал на один из главных принципов медицинской этики - "не навреди", который, по его мнению, применим и к работе МАГАТЭ по гарантийной проблематике. "Осуществление гарантий призвано укреплять режим ядерного нераспространения, а не наоборот", - подчеркнул дипломат.
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Михаил УльяновМАГАТЭИранВ мире
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