В МИД Германии прокомментировали арест Бабарико

Правоохранительные органы Белоруссии наложили арест на имущество претендента на пост президента республики, экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико и его сына Эдуарда, сообщили РИА Новости в пятницу в белорусском Комитете госконтроля (КГК).

Бабарико ранее высказывал мнение, что действия властей республики носят заказной политический характер на фоне президентской кампании. Однако глава КГК Иван Тертель заявил, что уголовные дела против топ-менеджеров Белгазпромбанка и президентские выборы, на которых баллотируется Бабарико, между собой никак не связаны. Выборы президента пройдут в Белоруссии 9 августа.