В МИД Германии прокомментировали арест Бабарико

БЕРЛИН, 19 июн - РИА Новости. В МИД ФРГ обеспокоены ситуацией в предвыборной кампании в Белоруссии после ареста претендента на пост президента Виктора Бабарико, заявил на брифинге в Берлине представитель внешнеполитического ведомства Кристофер Бургер.
"Вчера состоялся разговор белорусского главы МИД с послами государств-членов ЕС, Великобритании и США. Предметом стал арест Виктора Бабарико. Что касается позиции правительства ФРГ, то мы с большой озабоченностью наблюдаем за новейшей эскалацией на президентских выборах в Белоруссии, арест потенциального кандидата в президенты Бабарико вызывает многочисленные вопросы относительно предпосылок для свободных и честных выборов в Белоруссии", - заявил Бургер.
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Он добавил, что преследование политических оппонентов "стало бы тяжелым ударом для свободы слова и демократии в Белоруссии", призвал Минск к проведению выборов "по стандартам ОБСЕ", соблюдению права на мирные собрания и свободу слова.
Правоохранительные органы Белоруссии наложили арест на имущество претендента на пост президента республики, экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико и его сына Эдуарда, сообщили РИА Новости в пятницу в белорусском Комитете госконтроля (КГК).
Ранее в головном офисе Белгазпромбанка в Минске прошли обыски. Этот банк на протяжении 20 лет возглавлял Бабарико, который, как и действующий белорусский лидер Лукашенко, участвует в президентских выборах 2020 года. КГК Белоруссии заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. В четверг Бабарико был задержан вместе со своим сыном, который руководит его инициативной группой. Они оба находятся в СИЗО КГБ. Всего же задержано около 20 человек, в том числе топ-менеджеры банка, многие из них сотрудничают со следствием.
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В пятницу в КГК РИА Новости сообщили, что материалы "дела Белгазпромбанка" были переданы в Генпрокуратуру республики. По словам генпрокурора Александр Конюка, ведомство, изучив эти материалы, увидело в действиях фигурантов "реальную угрозу интересам национальной безопасности" Белоруссии. В этой связи дальнейшее расследование поручено КГБ.
Бабарико ранее высказывал мнение, что действия властей республики носят заказной политический характер на фоне президентской кампании. Однако глава КГК Иван Тертель заявил, что уголовные дела против топ-менеджеров Белгазпромбанка и президентские выборы, на которых баллотируется Бабарико, между собой никак не связаны. Выборы президента пройдут в Белоруссии 9 августа.