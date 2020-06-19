ОП займется мониторингом социально ориентированных мер поддержки

"Я считаю, что как раз одним из проектов, которым в первую очередь наша комиссия займется, - это мониторинг тех мер поддержки, социально ориентированных мер поддержки, которые сейчас получает каждый гражданин, каждый работодатель с точки зрения поддержки трудовых отношений", - рассказала Починок журналистам.

Новый состав ОП РФ, полномочия которого продлятся до 2023 года, был оглашен 16 июня. В результате конкурсного отбора квота от НКО обновилась на 72%. При этом состав президентской квоты обновился ровно на 50%, региональной квоты - на 45%.