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ОП займется мониторингом социально ориентированных мер поддержки
Общественная палата РФ займется мониторингом социально ориентированных мер поддержки с точки зрения трудовых отношений, сообщила глава комиссии ОП по социальной РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T14:00
общественная палата рф
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
общественная палата рф, общество

ОП займется мониторингом социально ориентированных мер поддержки

14:00 19.06.2020
70
© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкНаталья Починок
Наталья Починок
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Наталья Починок. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Общественная палата РФ займется мониторингом социально ориентированных мер поддержки с точки зрения трудовых отношений, сообщила глава комиссии ОП по социальной политике, трудовым отношениям и поддержке ветеранов Наталья Починок.
"Я считаю, что как раз одним из проектов, которым в первую очередь наша комиссия займется, - это мониторинг тех мер поддержки, социально ориентированных мер поддержки, которые сейчас получает каждый гражданин, каждый работодатель с точки зрения поддержки трудовых отношений", - рассказала Починок журналистам.
Новый состав ОП РФ, полномочия которого продлятся до 2023 года, был оглашен 16 июня. В результате конкурсного отбора квота от НКО обновилась на 72%. При этом состав президентской квоты обновился ровно на 50%, региональной квоты - на 45%.
Секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева
Вчера, 10:43
Михееву переизбрали секретарем Общественной палаты
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Общественная палата РФОбщество
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