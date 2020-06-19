https://ria.ru/20200619/1573186431.html
ОП займется мониторингом социально ориентированных мер поддержки
Общественная палата РФ займется мониторингом социально ориентированных мер поддержки с точки зрения трудовых отношений, сообщила глава комиссии ОП по социальной РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T14:00
2020-06-19T14:00
общественная палата рф
общество
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https://ria.ru/20200619/1573170170.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общественная палата рф, общество