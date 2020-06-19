Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200619/1573186400.html
ESET рассказала о киберугрозах во время работы на "удаленке"
Каждый третий владелец микробизнеса в России пострадал от различных киберугроз во время работы на "удаленке", чаще всего компании атаковали спамом, банковскими... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T13:59
россия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569137381_0:120:3078:1851_1400x0_80_0_0_38cf5bd8e6aeabe52befa438afaafef2.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200424/1570523351.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569137381_0:120:3078:1851_1400x0_80_0_0_38cf5bd8e6aeabe52befa438afaafef2.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569137381_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_21ca6a0a938ec9c1bbf3b9c271eedb68.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569137381_341:0:2389:2048_1400x0_80_0_0_c3d498fd9cf16e3d48ab1da1045c118d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, экономика

ESET рассказала о киберугрозах во время работы на "удаленке"

13:59 19.06.2020
282
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкУдаленный режим работы
Удаленный режим работы
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Удаленный режим работы. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Каждый третий владелец микробизнеса в России пострадал от различных киберугроз во время работы на "удаленке", чаще всего компании атаковали спамом, банковскими троянами и фишингом, говорится в исследовании международной компании в сфере информационной безопасности ESET.
Исследование основано на данных проведенного в мае опроса сотни владельцев стартапов и микробизнеса из России.
"Треть предпринимателей (33%) столкнулись с различными видами киберугроз в этот период. Наиболее распространенной стал спам — в мультивариантном опросе его выбрали 36% респондентов. Каждая пятая компания (21%) пострадала от банковских троянов, 13% — от фишинговых атак и 12% — от шифраторов", - говорится в документе.
Чаще всего причинами проблем в ИТ-инфраструктуре компаний становились устаревшая техника (67%), отсутствие актуальных обновлений ОС и программных продуктов (31%), а также нехватка бюджета на развитие ИТ-инфраструктуры (37%) и вынужденное использование нелицензионного ПО вместо дорогих платных приложений. Каждый третий респондент (33%) отметил отсутствие в штате ИТ-специалиста.
Испанский студент во время онлайн-занятия в приложении Zoom
24 апреля, 15:06
Эксперты по кибербезопасности советуют отказаться от Zoom
"Для защиты корпоративной информации применяются различные методы: 26% устанавливают антивирус, 40% используют VPN, 17% — средства двухфакторной аутентификации. 71% респондентов оценили свой уровень информационной безопасности в режиме удаленной работы как низкий; 14% и 15% — как средний и высокий соответственно. При этом 53% вообще не используют каких-либо инструментов защиты", - показало исследование.
100001
Обсудить 0
РоссияЭкономика
Рекомендуем
Не верю! Как неженатых заселят в отель, слежка в школе, фейки о поправках
Не верю! Как неженатых заселят в отель, слежка в школе, фейки о поправках
Наталья Починок
ОП займется мониторингом социально ориентированных мер поддержки
Нефтяной станок-качалка
Мировые цены на нефть замедлили рост
Здание Центрального банка РФ
ЦБ оценит целесообразность дальнейшего снижения ставки
Здание Министерства иностранных дел Германии в Берлине
В МИД Германии прокомментировали арест Бабарико
Здание Центрального банка РФ
ЦБ видит риск значимого отклонения инфляции вниз от цели в 2021 году
Флаг Ирана. Архивное фото
Евротройка учла ряд замечаний России в резолюции МАГАТЭ по Ирану
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Туве умер ребенок, пострадавший в "пьяном" ДТП
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Путин и Лукашенко обсудили соглашение о взаимном признании виз
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о реализации мер поддержки экономики и социальной сферы
Путин по телефону пожелал Назарбаеву выздоровления
Четырехпалубный пассажирский речной теплоход Викинг Хельги
Круизные речные компании не планируют повышать цены в 2020 году
Машина скорой помощи
В гараже оренбургского детского дома прогремел взрыв
Губернатор Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
В Якутии продлили ограничения по коронавирусу
Мужчина с ноутбуком
Число самозанятых в Югре за полгода выросло в 7,6 раза
Информационный стенд о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Казани
ОП готова продлить срок приема заявлений от наблюдателей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:57В Китае за сутки выявили 27 случаев COVID-19
04:17КНДР готовит листовки для "агитационной войны" с Южной Кореей
04:08В Сети оценили тульскую медсестру в образе модели
04:04СМИ: ВМС США отказались вернуть должность капитану "Теодора Рузвельта"
04:00Болтон в своей книге рассказал о критическом отношении Трампа к Макрону
03:56Die Welt: "Газпром" нашел способ обойти санкции США против Nord Stream 2
03:53Биллингсли и Рябков обсудят контроль над вооружениями 22-23 июня
03:51РВИО: Британия скрывает детали несостоявшегося визита Геринга в Лондон
03:36Врач предупредил о вреде дексаметазона при лечении легкой формы COVID-19
03:30В Мексике за сутки выявили 5030 случаев COVID-19
03:29Глава ЕАО оценил идею объединения с Хабаровским краем
03:25Сбербанк назвал врачей, к которым чаще всего обращаются дистанционно
03:20Эксперт объяснил, почему вредно пользоваться смартфоном перед сном
03:16Эксперт рассказала, что делать при увольнении без веских причин
03:16Адвокат Ефремова анонсировал "жесткий" разговор с актером
03:12Кинологи рассказали, как сбросить вес при упражнениях с собакой
03:04На космодроме Куру ликвидируют последствия утечки топлива из "Фрегата"
02:37США отказали китайским авиакомпаниям в полетах
02:34WSJ: Илон Маск продал дом в Лос-Анджелесе за $29 миллионов
02:27В Китае раскритиковали заявление главы УВКПЧ ООН о Гонконге
Лента новостейМолния