ESET рассказала о киберугрозах во время работы на "удаленке"

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Каждый третий владелец микробизнеса в России пострадал от различных киберугроз во время работы на "удаленке", чаще всего компании атаковали спамом, банковскими троянами и фишингом, говорится в исследовании международной компании в сфере информационной безопасности ESET.

Исследование основано на данных проведенного в мае опроса сотни владельцев стартапов и микробизнеса из России.

"Треть предпринимателей (33%) столкнулись с различными видами киберугроз в этот период. Наиболее распространенной стал спам — в мультивариантном опросе его выбрали 36% респондентов. Каждая пятая компания (21%) пострадала от банковских троянов, 13% — от фишинговых атак и 12% — от шифраторов", - говорится в документе.

Чаще всего причинами проблем в ИТ-инфраструктуре компаний становились устаревшая техника (67%), отсутствие актуальных обновлений ОС и программных продуктов (31%), а также нехватка бюджета на развитие ИТ-инфраструктуры (37%) и вынужденное использование нелицензионного ПО вместо дорогих платных приложений. Каждый третий респондент (33%) отметил отсутствие в штате ИТ-специалиста.