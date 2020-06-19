ESET рассказала о киберугрозах во время работы на "удаленке"

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Каждый третий владелец микробизнеса в России пострадал от различных киберугроз во время работы на "удаленке", чаще всего компании атаковали спамом, банковскими троянами и фишингом, говорится в исследовании международной компании в сфере информационной безопасности ESET.
Исследование основано на данных проведенного в мае опроса сотни владельцев стартапов и микробизнеса из России.
"Треть предпринимателей (33%) столкнулись с различными видами киберугроз в этот период. Наиболее распространенной стал спам — в мультивариантном опросе его выбрали 36% респондентов. Каждая пятая компания (21%) пострадала от банковских троянов, 13% — от фишинговых атак и 12% — от шифраторов", - говорится в документе.
Чаще всего причинами проблем в ИТ-инфраструктуре компаний становились устаревшая техника (67%), отсутствие актуальных обновлений ОС и программных продуктов (31%), а также нехватка бюджета на развитие ИТ-инфраструктуры (37%) и вынужденное использование нелицензионного ПО вместо дорогих платных приложений. Каждый третий респондент (33%) отметил отсутствие в штате ИТ-специалиста.
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"Для защиты корпоративной информации применяются различные методы: 26% устанавливают антивирус, 40% используют VPN, 17% — средства двухфакторной аутентификации. 71% респондентов оценили свой уровень информационной безопасности в режиме удаленной работы как низкий; 14% и 15% — как средний и высокий соответственно. При этом 53% вообще не используют каких-либо инструментов защиты", - показало исследование.