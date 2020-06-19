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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200619/1573185813.html
Путин и Лукашенко отметили значимость мероприятий в честь Дня Победы
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко по телефону акцентировали значимость мероприятий в честь Дня Победы для народов двух... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T14:37
75 лет великой победы
александр лукашенко
владимир путин
москва
белоруссия
общество
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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александр лукашенко, владимир путин, москва, белоруссия, общество

Путин и Лукашенко отметили значимость мероприятий в честь Дня Победы

13:53 19.06.2020 (обновлено: 14:37 19.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко по телефону акцентировали значимость мероприятий в честь Дня Победы для народов двух стран, сообщает пресс-служба Кремля.
"В контексте предстоящих 24 июня в Москве торжественных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в которых примет участие Александр Лукашенко, акцентирована особая значимость этого юбилея для народов двух стран, свято хранящих память о подвиге фронтовиков и тружеников тыла", - говорится в сообщении.
Танки-Т-34 во время прохода по Тверской улице перед началом ночной репетиции парада Победы в Москве
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75 лет Великой ПобедыАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинМоскваБелоруссияОбщество
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