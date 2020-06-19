Во Франции прокомментировали позицию Парижа по Минским соглашениям

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Париж делает все, чтобы убедить Киев в необходимости выполнять минские договоренности, заявил глава комиссии сената Франции по международным делам, обороне и безопасности Кристиан Камбон.
"Франция делает все, чтобы убедить украинскую сторону в том, что необходимо соблюдать минские договоренности. Вы знаете, что президент (Эммануэль) Макрон в Елисейском дворце встречал и господина (Владимира) Путина, и господина (Владимира) Зеленского, была организована встреча между руководителями стран, на которой как раз французская сторона призывала все стороны соблюдать минские договоренности. Поэтому мы оказываем определенное давление и на украинскую сторону", - сказал Камбон в ходе заседания.
По его словам, есть большой потенциал для действий Москвы и Парижа по урегулированию украинского конфликта.
В Минске 12 февраля 2015 года при содействии глав стран "нормандской четверки" - России, Франции, Германии и Украины - был подписан всеобъемлющий комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Он предполагает не только прекращение огня, отвод вооружений, создание зон безопасности, проведение амнистии, возобновление экономических связей и социальных выплат жителям Донбасса, но также осуществление глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.