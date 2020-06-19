Число самозанятых в Югре за полгода выросло в 7,6 раза

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 июн - РИА Новости. Число самозанятых в Число самозанятых в Ханты-Мансийском автономном округе с начала введения налога на профессиональный доход в январе этого года возросло в 7,6 раза, сообщила глава региона Наталья Комарова.

Эксперимент по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" проводится в настоящее время в 23 регионах России, в том числе в Югре, где он действует с 1 января 2020 года.

"По количеству самозанятых мы в текущем году фиксируем рост в 7,6 раза. Если на начало года мы имели дело с 978 самозанятыми, то теперь их почти 7500", - сказала Комарова в пятницу в ходе деловой онлайн-сессии с женщинами-лидерами России, посвященной социальной ответственности бизнеса после снятия ограничений из-за COVID-19.

По словам губернатора Югры, ситуация с коронавирусом повлияла на занятость в регионе, в частности, в апреле-мае число безработных в округе увеличилось в 3,9 раза.

"Это достаточно заметно для нашего региона, несмотря на то, что у нас низкая база по безработице. Такое увеличение мы фиксируем как тревожное и необходимое для того, чтобы принимать необходимые меры. Стабилизация рынка труда - один из приоритетов восстановительного периода. И на это работает наш региональный план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики", - подчеркнула Комарова.

Она отметила, что другой приоритет окружных властей в контексте восстановления экономики после пандемии связан с некоммерческим сектором.