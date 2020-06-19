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Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20200619/1573185638.html
Число самозанятых в Югре за полгода выросло в 7,6 раза
Число самозанятых в Ханты-Мансийском автономном округе с начала введения налога на профессиональный доход в январе этого года возросло в 7,6 раза, сообщила... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T13:50
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийский автономный округ
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ханты-мансийский автономный округ, экономика

Число самозанятых в Югре за полгода выросло в 7,6 раза

13:50 19.06.2020
30
CC0 / StartupStockPhotos / Мужчина с ноутбуком
Мужчина с ноутбуком
CC0 / StartupStockPhotos /
Мужчина с ноутбуком. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 июн - РИА Новости. Число самозанятых в Ханты-Мансийском автономном округе с начала введения налога на профессиональный доход в январе этого года возросло в 7,6 раза, сообщила глава региона Наталья Комарова.
Эксперимент по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" проводится в настоящее время в 23 регионах России, в том числе в Югре, где он действует с 1 января 2020 года.
"По количеству самозанятых мы в текущем году фиксируем рост в 7,6 раза. Если на начало года мы имели дело с 978 самозанятыми, то теперь их почти 7500", - сказала Комарова в пятницу в ходе деловой онлайн-сессии с женщинами-лидерами России, посвященной социальной ответственности бизнеса после снятия ограничений из-за COVID-19.
По словам губернатора Югры, ситуация с коронавирусом повлияла на занятость в регионе, в частности, в апреле-мае число безработных в округе увеличилось в 3,9 раза.
Вывеска на здании Федеральной налоговой службы в Москве
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"Это достаточно заметно для нашего региона, несмотря на то, что у нас низкая база по безработице. Такое увеличение мы фиксируем как тревожное и необходимое для того, чтобы принимать необходимые меры. Стабилизация рынка труда - один из приоритетов восстановительного периода. И на это работает наш региональный план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики", - подчеркнула Комарова.
Она отметила, что другой приоритет окружных властей в контексте восстановления экономики после пандемии связан с некоммерческим сектором.
"Это прямая наша социальная ответственность еще и потому, что у нас в регионе на исполнение некоммерческим организациям передано 49 социальных услуг, на их долю приходится 14,7% рынка, в деньгах - около 3 миллиардов рублей в год. Получатели услуг этих организаций - больше 200 тысяч югорчан. Эти два приоритета - наши оперативные цели на восстановительный период", - добавила глава региона.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругХанты-Мансийский автономный округЭкономика
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