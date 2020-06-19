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Слуцкий отметил важность права вето в Совбезе ООН
Пересмотр прав ООН, в том числе отмена права вето в Совете Безопасности, привел бы к расшатыванию основ организации, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T13:45
леонид слуцкий
госдума рф
совет безопасности оон
владимир путин
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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леонид слуцкий, госдума рф, совет безопасности оон, владимир путин, оон, в мире

Слуцкий отметил важность права вето в Совбезе ООН

13:45 19.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Пересмотр прав ООН, в том числе отмена права вето в Совете Безопасности, привел бы к расшатыванию основ организации, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя статью президента РФ Владимира Путина.
Ранее Путин в статье о Второй мировой войне назвал безответственными призывы отменить право вето постоянных членов СБ ООН. Путин также написал, что система ООН испытывает некоторые сложности в работе и не так эффективна, но выполняет свои основные функции - недопущение войн и глобальных конфликтов.
"Очень точная дана оценка роли и функций ООН. Несмотря на многочисленные призывы и попытки ее реформирования, она по-прежнему остается основой системы по разрешению всех международных кризисов и конфликтов. Пересмотр существующих прав, в том числе права вето, стал бы принижением роли организации, расшатал бы ее основы", - сказал Слуцкий.
По его словам, отказаться от права вето постоянных членов Совета Безопасности ООН - все равно, что "лить воду на мельницу однополярного мироустройства". Как подчеркнул Слуцкий, этого никак нельзя допускать во имя сохранения баланса силы и мира.
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
Вчера, 11:49
В МИД Китая отметили важность права вето в Совбезе ООН
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Леонид СлуцкийГосдума РФСовет Безопасности ООНВладимир ПутинООНВ мире
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