Слуцкий отметил важность права вето в Совбезе ООН

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Пересмотр прав ООН, в том числе отмена права вето в Совете Безопасности, привел бы к расшатыванию основ организации, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя статью президента РФ Владимира Путина.
Ранее Путин в статье о Второй мировой войне назвал безответственными призывы отменить право вето постоянных членов СБ ООН. Путин также написал, что система ООН испытывает некоторые сложности в работе и не так эффективна, но выполняет свои основные функции - недопущение войн и глобальных конфликтов.
"Очень точная дана оценка роли и функций ООН. Несмотря на многочисленные призывы и попытки ее реформирования, она по-прежнему остается основой системы по разрешению всех международных кризисов и конфликтов. Пересмотр существующих прав, в том числе права вето, стал бы принижением роли организации, расшатал бы ее основы", - сказал Слуцкий.
По его словам, отказаться от права вето постоянных членов Совета Безопасности ООН - все равно, что "лить воду на мельницу однополярного мироустройства". Как подчеркнул Слуцкий, этого никак нельзя допускать во имя сохранения баланса силы и мира.