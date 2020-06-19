Слуцкий отметил важность права вето в Совбезе ООН

"Очень точная дана оценка роли и функций ООН. Несмотря на многочисленные призывы и попытки ее реформирования, она по-прежнему остается основой системы по разрешению всех международных кризисов и конфликтов. Пересмотр существующих прав, в том числе права вето, стал бы принижением роли организации, расшатал бы ее основы", - сказал Слуцкий.