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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20200619/1573184926.html
В ЦБ оценили влияние краткосрочных проинфляционных факторов в России
Влияние краткосрочных проинфляционных факторов в РФ в основном исчерпано, инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились, говорится в пресс-релизе ЦБ по... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T13:43
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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центральный банк рф (цб рф), новости компаний - экономика, экономика

В ЦБ оценили влияние краткосрочных проинфляционных факторов в России

13:43 19.06.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Влияние краткосрочных проинфляционных факторов в РФ в основном исчерпано, инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились, говорится в пресс-релизе ЦБ по ключевой ставке.
"Влияние краткосрочных проинфляционных факторов в основном исчерпано. Риски для финансовой стабильности, связанные с ситуацией на глобальных финансовых рынках, уменьшились. Инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились", - сказано в сообщении.
Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу снизил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт впервые за пять лет - до 4,5% годовых, обновив ее исторический минимум.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Новости компаний - ЭкономикаЭкономика
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