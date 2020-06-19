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"Врачи без границ" открыли временный центр для лечения COVID-19 в Индии
Международная гуманитарная организация "Врачи без границ" открыла в пятницу временный центр для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Патне,... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T13:33
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коронавирус covid-19, коронавирусы, врачи без границ, бихар, здоровье - общество, индия, в мире

"Врачи без границ" открыли временный центр для лечения COVID-19 в Индии

13:33 19.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Международная гуманитарная организация "Врачи без границ" открыла в пятницу временный центр для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Патне, расположенной в индийском штате Бихар, говорится в пресс-релизе, полученном РИА Новости.
"В центре лечения 100 койкомест, в нем будет предоставляться медицинская помощь пациентам с симптомами легкой и средней тяжести, чтобы помочь изолировать подтвержденную инфекцию и снизить распространение вируса в обществе. В работе центра задействованы 180 сотрудников "Врачей без границ", которые предоставляют людям стационарную помощь, психологическую поддержку, доступ к лекарственным средствам, а также просвещают людей о здоровье", - сообщили в организации.
"Врачи без границ" сотрудничают с властями штата Бихар и органами здравоохранения, которые будут направлять пациентов в лечебное учреждение. Это поможет разгрузить государственные больницы и позволить им сфокусироваться на тяжелобольных коронавирусом.
На 19 июня в Индии подтверждено 380 тысяч случаев заражения коронавирусом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВрачи без границБихарЗдоровье - ОбществоИндияВ мире
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