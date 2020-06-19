В крупном лагере беженцев в Кении обнаружили десять случаев коронавируса

"Случаи COVID-19 постепенно возрастают в Кении, и это не обошло стороной один из старейших лагерей беженцев в стране. Когда 15 мая был подтвержден первый случай COVID-19 в лагере беженцев Дадааб, организация "Врачи без границ" (MSF) незамедлительно приступила к принятию мер на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы помочь сдержать распространение болезни. По состоянию на 17 июня 2020 года в комплексе беженцев Дадааб было 10 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - говорится в сообщении MSF.