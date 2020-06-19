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Распространение нового коронавируса
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В крупном лагере беженцев в Кении обнаружили десять случаев коронавируса
Десять случаев заражения новым типом коронавируса зарегистрировано в одном из крупнейших в мире лагерей беженцев - Дадааб в Кении, сообщает международная... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T13:29
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коронавирус covid-19
коронавирусы
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коронавирус covid-19, коронавирусы, врачи без границ, здоровье - общество, воз, кения, в мире

В крупном лагере беженцев в Кении обнаружили десять случаев коронавируса

13:29 19.06.2020
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© AP Photo / Brian IngangaИнформационное граффити художников the Mathare Roots, предупреждающее об опасности коронавируса в Найроби, Кения
Информационное граффити художников the Mathare Roots, предупреждающее об опасности коронавируса в Найроби, Кения
© AP Photo / Brian Inganga
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Десять случаев заражения новым типом коронавируса зарегистрировано в одном из крупнейших в мире лагерей беженцев - Дадааб в Кении, сообщает международная гуманитарная организация "Врачи без границ" (MSF).
"Случаи COVID-19 постепенно возрастают в Кении, и это не обошло стороной один из старейших лагерей беженцев в стране. Когда 15 мая был подтвержден первый случай COVID-19 в лагере беженцев Дадааб, организация "Врачи без границ" (MSF) незамедлительно приступила к принятию мер на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы помочь сдержать распространение болезни. По состоянию на 17 июня 2020 года в комплексе беженцев Дадааб было 10 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - говорится в сообщении MSF.
"Врачи без границ" отмечают, что все пациенты находятся в изоляции и проходят лечение, все, с кем они контактировали, были помещены на карантин.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,2 миллионов случаев заражения, свыше 445 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВрачи без границЗдоровье - ОбществоВОЗКенияВ мире
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