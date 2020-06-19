В крупном лагере беженцев в Кении обнаружили десять случаев коронавируса

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Десять случаев заражения новым типом коронавируса зарегистрировано в одном из крупнейших в мире лагерей беженцев - Дадааб в Кении, сообщает международная гуманитарная организация "Врачи без границ" (MSF).
"Случаи COVID-19 постепенно возрастают в Кении, и это не обошло стороной один из старейших лагерей беженцев в стране. Когда 15 мая был подтвержден первый случай COVID-19 в лагере беженцев Дадааб, организация "Врачи без границ" (MSF) незамедлительно приступила к принятию мер на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы помочь сдержать распространение болезни. По состоянию на 17 июня 2020 года в комплексе беженцев Дадааб было 10 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - говорится в сообщении MSF.
"Врачи без границ" отмечают, что все пациенты находятся в изоляции и проходят лечение, все, с кем они контактировали, были помещены на карантин.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,2 миллионов случаев заражения, свыше 445 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.