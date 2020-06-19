Во Владимирской области число излечившихся от COVID-19 достигло 2064

За прошедшие сутки в области подтверждены 56 случаев заболевания, всего в регионе зарегистрировано 3795 случаев COVID-19.

"Выздоровели 2064 пациента с новой коронавирусной инфекцией, в том числе за 18 июня - 91 человек. За период наблюдения в области отмечено 49 летальных случаев", - говорится в сообщении.