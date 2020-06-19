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Распространение нового коронавируса
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Во Владимирской области число излечившихся от COVID-19 достигло 2064
Количество пациентов, выздоровевших после коронавирусной инфекции во Владимирской области, превысило 2 тысячи, умерли 49 человек, сообщает обладминистрация. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T13:25
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353
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Во Владимирской области число излечившихся от COVID-19 достигло 2064

13:25 19.06.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 19 июн - РИА Новости. Количество пациентов, выздоровевших после коронавирусной инфекции во Владимирской области, превысило 2 тысячи, умерли 49 человек, сообщает обладминистрация.
За прошедшие сутки в области подтверждены 56 случаев заболевания, всего в регионе зарегистрировано 3795 случаев COVID-19.
"Выздоровели 2064 пациента с новой коронавирусной инфекцией, в том числе за 18 июня - 91 человек. За период наблюдения в области отмечено 49 летальных случаев", - говорится в сообщении.
По данным на 8 июня, во Владимирской области умерли 30 пациентов с коронавирусной инфекцией. К 18 июня их число достигло 48.
На стационарном лечении в области находятся 54 пациента с ОРВИ и 804 – с пневмонией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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