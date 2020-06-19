Резолюцию Евротройки по Ирану поддержали 25 членов совета МАГАТЭ

ВЕНА, 19 июн - РИА Новости. Резолюцию Евротройки о допуске инспекторов Резолюцию Евротройки о допуске инспекторов МАГАТЭ на два ядерных объекта в Иране поддержали 25 членов совета управляющих агентства, говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте МАГАТЭ.

"Совет управляющих МАГАТЭ сегодня принял резолюцию, призывающую Исламскую Республику Иран полностью сотрудничать с МАГАТЭ в выполнении соглашения о всеобъемлющих гарантиях в рамках ДНЯО и дополнительного протокола, а также удовлетворить требования МАГАТЭ без дальнейшего промедления", - говорится в заявлении.

"Резолюция, выдвинутая Францией, Германией и Соединенным Королевством, была принята большинством голосов - 25 против двух, семеро воздержались", - сообщили в агентстве.

Как заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, принятая советом управляющих МАГАТЭ резолюция может только усугубить ситуацию. Постпред Ирана в Вене Казем Гариб-Абади заявил, что Тегеран отвергает резолюцию МАГАТЭ.

Выступая перед советом управляющих в понедельник, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал Иран немедленно предоставить доступ к двум объектам, на которые уже более четырех месяцев Тегеран не пускает инспекторов агентства. Гросси также выразил озабоченность тем, что почти год Иран не вступает в содержательную дискуссию для прояснения вопросов, связанных с возможно незадекларированными ядерными материалами и ядерной активностью.