https://ria.ru/20200619/1573182966.html
Резолюцию Евротройки по Ирану поддержали 25 членов совета МАГАТЭ
Резолюцию Евротройки о допуске инспекторов МАГАТЭ на два ядерных объекта в Иране поддержали 25 членов совета управляющих агентства, говорится в заявлении,... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T13:16
2020-06-19T13:16
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иран
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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магатэ, иран, в мире
ВЕНА, 19 июн - РИА Новости.
Резолюцию Евротройки о допуске инспекторов МАГАТЭ
на два ядерных объекта в Иране
поддержали 25 членов совета управляющих агентства, говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте МАГАТЭ.
"Совет управляющих МАГАТЭ сегодня принял резолюцию, призывающую Исламскую Республику Иран полностью сотрудничать с МАГАТЭ в выполнении соглашения о всеобъемлющих гарантиях в рамках ДНЯО и дополнительного протокола, а также удовлетворить требования МАГАТЭ без дальнейшего промедления", - говорится в заявлении.
"Резолюция, выдвинутая Францией, Германией и Соединенным Королевством, была принята большинством голосов - 25 против двух, семеро воздержались", - сообщили в агентстве.
Как заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, принятая советом управляющих МАГАТЭ резолюция может только усугубить ситуацию. Постпред Ирана в Вене Казем Гариб-Абади заявил, что Тегеран отвергает резолюцию МАГАТЭ.
Выступая перед советом управляющих в понедельник, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал Иран немедленно предоставить доступ к двум объектам, на которые уже более четырех месяцев Тегеран не пускает инспекторов агентства. Гросси также выразил озабоченность тем, что почти год Иран не вступает в содержательную дискуссию для прояснения вопросов, связанных с возможно незадекларированными ядерными материалами и ядерной активностью.
В то же время Гросси подчеркнул, что ситуация с непредоставлением Ираном доступа на ряд объектов на своей территории никак не связана с выполнением Тегераном ядерных обязательств в рамках Совестного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). По его словам, Иран на прежнем уровне продолжает сотрудничать с МАГАТЭ по мониторингу выполнения ядерной сделки, несмотря на январское заявление Тегерана о прекращении всех обязательств по СВПД, из которого ранее вышли США.