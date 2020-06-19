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Резолюцию Евротройки по Ирану поддержали 25 членов совета МАГАТЭ
Резолюцию Евротройки о допуске инспекторов МАГАТЭ на два ядерных объекта в Иране поддержали 25 членов совета управляющих агентства, говорится в заявлении,... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T13:16
магатэ
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РИА Новости
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353
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магатэ, иран, в мире

Резолюцию Евротройки по Ирану поддержали 25 членов совета МАГАТЭ

13:16 19.06.2020
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© AP Photo / Ronald ZakИранский флаг
Иранский флаг
© AP Photo / Ronald Zak
Иранский флаг. Архивное фото
ВЕНА, 19 июн - РИА Новости. Резолюцию Евротройки о допуске инспекторов МАГАТЭ на два ядерных объекта в Иране поддержали 25 членов совета управляющих агентства, говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте МАГАТЭ.
"Совет управляющих МАГАТЭ сегодня принял резолюцию, призывающую Исламскую Республику Иран полностью сотрудничать с МАГАТЭ в выполнении соглашения о всеобъемлющих гарантиях в рамках ДНЯО и дополнительного протокола, а также удовлетворить требования МАГАТЭ без дальнейшего промедления", - говорится в заявлении.
"Резолюция, выдвинутая Францией, Германией и Соединенным Королевством, была принята большинством голосов - 25 против двух, семеро воздержались", - сообщили в агентстве.
Как заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, принятая советом управляющих МАГАТЭ резолюция может только усугубить ситуацию. Постпред Ирана в Вене Казем Гариб-Абади заявил, что Тегеран отвергает резолюцию МАГАТЭ.
Госсекретарь США Майк Помпео
17 июня, 00:59
Помпео призвал потребовать от Ирана сотрудничества с МАГАТЭ
Выступая перед советом управляющих в понедельник, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал Иран немедленно предоставить доступ к двум объектам, на которые уже более четырех месяцев Тегеран не пускает инспекторов агентства. Гросси также выразил озабоченность тем, что почти год Иран не вступает в содержательную дискуссию для прояснения вопросов, связанных с возможно незадекларированными ядерными материалами и ядерной активностью.
В то же время Гросси подчеркнул, что ситуация с непредоставлением Ираном доступа на ряд объектов на своей территории никак не связана с выполнением Тегераном ядерных обязательств в рамках Совестного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). По его словам, Иран на прежнем уровне продолжает сотрудничать с МАГАТЭ по мониторингу выполнения ядерной сделки, несмотря на январское заявление Тегерана о прекращении всех обязательств по СВПД, из которого ранее вышли США.
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