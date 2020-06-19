В Новгородской области "черные копатели" повредили древний могильник

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Неизвестные повредили могильник с захоронениями X-XII веков в Новгородской области в районе деревни Анисимцево, об этом сообщили в Пестовском краеведческом музее.
"Памятник археологического наследия - могильник X-XII веков вновь посетили "гости". Обнаружены и зафиксированы их следы, а так же свежий (возможно пробный) раскоп на одном из курганов. Вероятно, готовится завершение грабежа древних могил", - говорится в сообщении музея на официальной странице "ВКонтакте".
Сотрудники музея вызвали полицию, а также обратились в специальный отдел ФСБ, который занимается делами "черных копателей".
"Понимаем, что сотрудники полиции не могут круглосуточно находиться около памятника для его охраны, поэтому просим всех, кто увидит незнакомцем в урочище Ченцово, обращаться в сельскую администрацию", - предложили в музее.
Также в Пестовском краеведческом музее отметили, что захоронение уже пострадало от "черных копателей" в 2019 году.