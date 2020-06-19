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В Новгородской области "черные копатели" повредили древний могильник
Неизвестные повредили могильник с захоронениями X-XII веков в Новгородской области в районе деревни Анисимцево, об этом сообщили в Пестовском краеведческом... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T13:25
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
новгородская область
происшествия
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РИА Новости
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), новгородская область, происшествия

В Новгородской области "черные копатели" повредили древний могильник

13:12 19.06.2020 (обновлено: 13:25 19.06.2020)
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© Страница Пестовского краеведческого музея во ВКонтактеРасследование по делу разграбления чёрными копателями могильника у деревни Анисимцево в Новгородской области
Расследование по делу разграбления чёрными копателями могильника у деревни Анисимцево в Новгородской области
© Страница Пестовского краеведческого музея во ВКонтакте
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Неизвестные повредили могильник с захоронениями X-XII веков в Новгородской области в районе деревни Анисимцево, об этом сообщили в Пестовском краеведческом музее.

"Памятник археологического наследия - могильник X-XII веков вновь посетили "гости". Обнаружены и зафиксированы их следы, а так же свежий (возможно пробный) раскоп на одном из курганов. Вероятно, готовится завершение грабежа древних могил", - говорится в сообщении музея на официальной странице "ВКонтакте".

Сотрудники музея вызвали полицию, а также обратились в специальный отдел ФСБ, который занимается делами "черных копателей".
"Понимаем, что сотрудники полиции не могут круглосуточно находиться около памятника для его охраны, поэтому просим всех, кто увидит незнакомцем в урочище Ченцово, обращаться в сельскую администрацию", - предложили в музее.
Также в Пестовском краеведческом музее отметили, что захоронение уже пострадало от "черных копателей" в 2019 году.
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Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Новгородская областьПроисшествия
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