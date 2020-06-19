В Новгородской области "черные копатели" повредили древний могильник

"Памятник археологического наследия - могильник X-XII веков вновь посетили "гости". Обнаружены и зафиксированы их следы, а так же свежий (возможно пробный) раскоп на одном из курганов. Вероятно, готовится завершение грабежа древних могил", - говорится в сообщении музея на официальной странице " ВКонтакте ".

"Понимаем, что сотрудники полиции не могут круглосуточно находиться около памятника для его охраны, поэтому просим всех, кто увидит незнакомцем в урочище Ченцово, обращаться в сельскую администрацию", - предложили в музее.