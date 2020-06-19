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В Псковской области смягчат ряд ограничений по коронавирусу
Администрация Псковской области в рамках смягчения ограничений из-за коронавируса готова разрешить работу баз отдыха, летних кафе и магазинов в торговых... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T13:10
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В Псковской области смягчат ряд ограничений по коронавирусу

13:10 19.06.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевМихаил Ведерников
Михаил Ведерников
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Михаил Ведерников . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Администрация Псковской области в рамках смягчения ограничений из-за коронавируса готова разрешить работу баз отдыха, летних кафе и магазинов в торговых центрах, где по-прежнему будут закрыты кинотеатры, фудкорты и детские игровые зоны, сообщил губернатор Михаил Ведерников.
"После трех месяцев ограничений крайне сложная финансовая ситуация сложилась как у арендаторов, так и у арендодателей (площадей в торговых центрах – ред.). При этом мы должны отдавать себе отчет в том, что торговые центры – это особая зона риска, где друг с другом контактирует достаточно большое число людей… О возобновлении работы самих торговых центров, включая фудкорты, кинотеатры, детские развлекательные центры, сейчас, конечно, речи не идет, а вот находящимся в них магазинам работу разрешить, по моему мнению, можно, но с соблюдением всех требований Роспотребнадзора", - сказал Ведерников на заседании оперштаба, которое транслируется Псковским агентством информации.
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По его оценке, эпидемиологическая обстановка в регионе также позволяет разрешить работу летних кафе с уличными верандами и баз отдыха.
"Я считаю, что можно рассмотреть возможность работы баз отдыха и перейти от работы исключительно в качестве обсерваторов в обычный режим… с соблюдением целого ряда требований Роспотребнадзора", - отметил губернатор Псковской области.
Ведерников добавил, что смягчение ограничений по COVID-19 в регионе, который пока не перешел к первому этапу снятия ограничений по коронавирусу, согласовано с Роспотребнадзором.
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Глава областного управления этого ведомства Александр Нестерук сообщил, что в пятницу направит в Роспотребнадзор данные об эпидемической ситуации для согласования перехода к первому этапу снятия ограничений. Сейчас, по его словам, коэффициент распространения COVID-19 находится на уровне 0,7, доля свободного коечного фонда приближается к 50%. Также обеспечен необходимый охват тестирования на коронавирус.
По данным оперштаба региона, на пятницу в Псковской области подтверждено 2183 случая коронавируса, прирост за сутки составил 95 случаев. Выздоровели 705 человек, скончались 19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил ВедерниковКоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Псковская областьОбщество
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