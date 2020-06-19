В ОБСЕ прокомментировали решение США по возобновлению смертной казни

Ранее министерство юстиции США сообщило, что федеральные власти страны планируют возобновить в середине июля смертную казнь после почти 20-летнего перерыва. Исполнение смертной казни заключенных в США запланировано на 13, 15 и 17 июля, а также 28 августа.
Как сообщили в варшавском офисе организации, 55 из 57 стран-участниц ОБСЕ либо полностью отменили смертную казнь, либо ввели мораторий как важный шаг на пути к ее упразднению.
"Там, где смертная казнь еще используется, страны ОБСЕ договорились, что ее можно применять только для самых серьезных преступлений и только в соответствии с международными обязательствами. Существует достаточно свидетельств того, что смертная казнь не действует в роли сдерживающего фактора, но в то же время делает необратимой любую судебную ошибку", - заявили в БДИПЧ.
Ранее сообщалось, что казнь будет проводиться с использованием препарата, который уже применяется в трех штатах (Джорджия, Миссури и Техас). При приеме этого препарата в больших дозах смерть наступает от остановки дыхания. Его использование одобрено в том числе и Верховным судом США как соответствующего восьмой поправке конституции страны, которая запрещает применение чрезмерных наказаний, в том числе при осуществлении смертной казни.