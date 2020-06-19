В ОБСЕ прокомментировали решение США по возобновлению смертной казни

Как сообщили в варшавском офисе организации, 55 из 57 стран-участниц ОБСЕ либо полностью отменили смертную казнь, либо ввели мораторий как важный шаг на пути к ее упразднению.

"Там, где смертная казнь еще используется, страны ОБСЕ договорились, что ее можно применять только для самых серьезных преступлений и только в соответствии с международными обязательствами. Существует достаточно свидетельств того, что смертная казнь не действует в роли сдерживающего фактора, но в то же время делает необратимой любую судебную ошибку", - заявили в БДИПЧ.