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В ОБСЕ прокомментировали решение США по возобновлению смертной казни
Смертная казнь не действует как сдерживающий фактор, но делает необратимой любую судебную ошибку, сообщили РИА Новости в Бюро по демократическим институтам и... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T13:10
министерство юстиции сша
бюро по демократическим институтам и правам человека
миссури
сша
в мире
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
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министерство юстиции сша, бюро по демократическим институтам и правам человека, миссури, сша, в мире

В ОБСЕ прокомментировали решение США по возобновлению смертной казни

13:10 19.06.2020
430
© Фото : OSCE/Curtis BuddenЛоготип ОБСЕ
Логотип ОБСЕ
© Фото : OSCE/Curtis Budden
Логотип ОБСЕ. Архивное фото
ВЕНА, 19 июн - РИА Новости. Смертная казнь не действует как сдерживающий фактор, но делает необратимой любую судебную ошибку, сообщили РИА Новости в Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, комментируя решение федеральных властей США.
Ранее министерство юстиции США сообщило, что федеральные власти страны планируют возобновить в середине июля смертную казнь после почти 20-летнего перерыва. Исполнение смертной казни заключенных в США запланировано на 13, 15 и 17 июля, а также 28 августа.
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Как сообщили в варшавском офисе организации, 55 из 57 стран-участниц ОБСЕ либо полностью отменили смертную казнь, либо ввели мораторий как важный шаг на пути к ее упразднению.
"Там, где смертная казнь еще используется, страны ОБСЕ договорились, что ее можно применять только для самых серьезных преступлений и только в соответствии с международными обязательствами. Существует достаточно свидетельств того, что смертная казнь не действует в роли сдерживающего фактора, но в то же время делает необратимой любую судебную ошибку", - заявили в БДИПЧ.
Ранее сообщалось, что казнь будет проводиться с использованием препарата, который уже применяется в трех штатах (Джорджия, Миссури и Техас). При приеме этого препарата в больших дозах смерть наступает от остановки дыхания. Его использование одобрено в том числе и Верховным судом США как соответствующего восьмой поправке конституции страны, которая запрещает применение чрезмерных наказаний, в том числе при осуществлении смертной казни.
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Министерство юстиции СШАБюро по демократическим институтам и правам человекаМиссуриСШАВ мире
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