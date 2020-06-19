Имущество семьи претендента в президенты Белоруссии Бабарико арестовали

МИНСК, 19 июн - РИА Новости. Правоохранительные органы Белоруссии наложили арест на имущество претендента на пост президента республики, экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико и его сына Эдуарда, сообщили РИА Новости в пятницу в белорусском Комитете госконтроля (КГК).
"Мы подтверждаем эту информацию, департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля был наложен арест на их имущество", - рассказал представитель ведомства.
Ранее в головном офисе Белгазпромбанка в Минске прошли обыски. Этот банк на протяжении 20 лет возглавлял Бабарико, который, как и действующий белорусский лидер Лукашенко, участвует в президентских выборах 2020 года. КГК Белоруссии заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. В четверг Бабарико был задержан вместе со своим сыном, который руководит его инициативной группой. Они оба находятся в СИЗО КГБ. Всего же задержано около 20 человек, в том числе топ-менеджеры банка, многие из них сотрудничают со следствием.
В пятницу в КГК РИА Новости сообщили, что материалы "дела Белгазпромбанка" были переданы в Генпрокуратуру республики. По словам генпрокурора Александр Конюка, ведомство, изучив эти материалы, увидело в действиях фигурантов "реальную угрозу интересам национальной безопасности" Белоруссии. В этой связи дальнейшее расследование поручено КГБ.
Бабарико ранее высказывал мнение, что действия властей республики носят заказной политический характер на фоне президентской кампании. Однако глава КГК Иван Тертель заявил, что уголовные дела против топ-менеджеров Белгазпромбанка и президентские выборы, на которых баллотируется Бабарико, между собой никак не связаны. Выборы президента пройдут в Белоруссии 9 августа.