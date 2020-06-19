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В Кремле не знают позицию Путина по отмене осуждения пакта 1939 года
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что ему не известно о какой-либо позиции президента Владимира Путина по инициативе отменить осуждение... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T13:03
алексей журавлев
вторая мировая война (1939-1945)
вячеслав володин
дмитрий песков
владимир путин
ссср
политика
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алексей журавлев , вторая мировая война (1939-1945), вячеслав володин, дмитрий песков, владимир путин, ссср, политика

В Кремле не знают позицию Путина по отмене осуждения пакта 1939 года

13:03 19.06.2020
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© Фото : Public domainМолотов и Риббентроп после подписания советско-германского договора о дружбе и границе между СССР и Германией
Молотов и Риббентроп после подписания советско-германского договора о дружбе и границе между СССР и Германией
© Фото : Public domain
Молотов и Риббентроп после подписания советско-германского договора о дружбе и границе между СССР и Германией. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что ему не известно о какой-либо позиции президента Владимира Путина по инициативе отменить осуждение пакта Молотова-Риббентропа.
"Мне не известно о существовании какой-то позиции в плане отмены осуждения пакта Молотова-Риббентропа. Я не располагаю такой информацией", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, считает ли президент нужным и полезным отменить документы, осуждающие подписание советско-германского договора о ненападении от 1939 года.
Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев внес в нижнюю палату законопроект, которым предлагается признать недействительным постановление Совета народных депутатов СССР от 24 декабря 1989 года об осуждении подписания пакта Молотова-Риббентропа. По мнению депутата, постановление "не соответствует принципам исторической справедливости и принято в условиях нарастающей политической нестабильности тех лет, сопровождавшейся давлением со стороны внешних сил". Думскую инициативу поддержали 38 учёных, общественных деятелей и офицеров, направивших открытое письмо Журавлеву и спикеру палаты Вячеславу Володину.
Отвечая на вопрос, почему для публикации статьи Путина о Второй мировой войне был выбран журнал National Interest, Песков ответил, что "это очень серьезное издание".
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"Сама статья весьма объемная, и, конечно, формат самого издания достаточно хорошо подходил для характера этого авторского материала президента. Это то, что касается американской экспертной аудитории. Что касается нас, то полный текст был опубликован и в "Российской газете" на языке оригинала, и на сайте президента", - сказал Песков.
Путин в своей статье, в частности, отмечает, что заявления, будто пакт Молотова-Риббентропа положил начало войне, несправедливы, все ведущие страны в некоторой степени виноваты. Путин также призвал все страны открыть доступ к ранее неизвестным документам о войне и предвоенном периоде. По его словам, документов, подтверждающих, что СССР намеревался начать превентивную войну против Германии, нет.
Президент РФ Владимир Путин
11:22
Номер "Российской газеты" со статьей Путина поступил в продажу
100003
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Алексей ЖуравлевВторая мировая война (1939-1945)Вячеслав ВолодинДмитрий ПесковВладимир ПутинСССРПолитика
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