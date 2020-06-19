В Кремле не знают позицию Путина по отмене осуждения пакта 1939 года

Молотов и Риббентроп после подписания советско-германского договора о дружбе и границе между СССР и Германией. Архивное фото

Молотов и Риббентроп после подписания советско-германского договора о дружбе и границе между СССР и Германией

© Фото : Public domain Молотов и Риббентроп после подписания советско-германского договора о дружбе и границе между СССР и Германией

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь главы государства Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что ему не известно о какой-либо позиции президента Владимира Путина по инициативе отменить осуждение пакта Молотова-Риббентропа.

"Мне не известно о существовании какой-то позиции в плане отмены осуждения пакта Молотова-Риббентропа. Я не располагаю такой информацией", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, считает ли президент нужным и полезным отменить документы, осуждающие подписание советско-германского договора о ненападении от 1939 года.

Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев внес в нижнюю палату законопроект, которым предлагается признать недействительным постановление Совета народных депутатов СССР от 24 декабря 1989 года об осуждении подписания пакта Молотова-Риббентропа. По мнению депутата, постановление "не соответствует принципам исторической справедливости и принято в условиях нарастающей политической нестабильности тех лет, сопровождавшейся давлением со стороны внешних сил". Думскую инициативу поддержали 38 учёных, общественных деятелей и офицеров, направивших открытое письмо Журавлеву и спикеру палаты Вячеславу Володину

Отвечая на вопрос, почему для публикации статьи Путина о Второй мировой войне был выбран журнал National Interest, Песков ответил, что "это очень серьезное издание".

"Сама статья весьма объемная, и, конечно, формат самого издания достаточно хорошо подходил для характера этого авторского материала президента. Это то, что касается американской экспертной аудитории. Что касается нас, то полный текст был опубликован и в "Российской газете" на языке оригинала, и на сайте президента", - сказал Песков.