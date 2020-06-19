Калужские медики получили областные награды за борьбу с COVID-19

Торжественные церемонии награждения состоялись в Калужском областном специализированном центре инфекционных заболеваний и СПИД и в областной клинической больнице. Медали из рук главы региона получили врачи-инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, кардиологи, фельдшеры, медсестры, медицинские технологи, обеспечивающие специалисты – всего 16 человек.

Медаль с номером 1 позже будет вручена главному врачу Калужского областного специализированного центра инфекционных заболеваний и СПИД Елене Алёшиной, которая в настоящее время проходит лечение от коронавирусной инфекции.

"Калужская область стала первым российским регионом, учредившим медаль для медицинских работников за проявленное мужество и самоотверженность при исполнении служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни", - отмечает правительство.

Шапша выразил глубокую признательность всем медицинским работникам региона. "Только ваш профессионализм, ваша отвага и ваша любовь к своему делу позволяют людям рассчитывать на выздоровление. Мы учредили награду "За медицинскую доблесть". Такой в стране нет. Это наша признательность за вашу работу", - подчеркнул глава региона, обращаясь к медикам.