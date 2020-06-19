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Калужские медики получили областные награды за борьбу с COVID-19
Калужская область стала первым регионом, учредившим награды для медицинских работников за проявленное мужество и самоотверженность при исполнении служебного... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T13:00
калужская область
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владислав шапша
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здоровье - общество
калужская область
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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Калужские медики получили областные награды за борьбу с COVID-19

13:00 19.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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КАЛУГА, 19 июн - РИА Новости. Калужская область стала первым регионом, учредившим награды для медицинских работников за проявленное мужество и самоотверженность при исполнении служебного долга в условиях борьбы с COVID-19 "За медицинскую доблесть", торжественное вручение наград состоялось в пятницу, сообщило правительство региона.
"Глава региона Владислав Шапша 19 июня в торжественной обстановке вручил медицинским работникам, активно участвующим в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, медали Калужской области "За медицинскую доблесть", - говорится в сообщении.
Медицинские работники Тверской областной клинической больницы в палате с коронавирусными больными
4 июня, 16:32Калужская область
Калужские медики, заразившиеся COVID-19, получили региональные выплаты
Торжественные церемонии награждения состоялись в Калужском областном специализированном центре инфекционных заболеваний и СПИД и в областной клинической больнице. Медали из рук главы региона получили врачи-инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, кардиологи, фельдшеры, медсестры, медицинские технологи, обеспечивающие специалисты – всего 16 человек.
Медаль с номером 1 позже будет вручена главному врачу Калужского областного специализированного центра инфекционных заболеваний и СПИД Елене Алёшиной, которая в настоящее время проходит лечение от коронавирусной инфекции.
"Калужская область стала первым российским регионом, учредившим медаль для медицинских работников за проявленное мужество и самоотверженность при исполнении служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни", - отмечает правительство.
Шапша выразил глубокую признательность всем медицинским работникам региона. "Только ваш профессионализм, ваша отвага и ваша любовь к своему делу позволяют людям рассчитывать на выздоровление. Мы учредили награду "За медицинскую доблесть". Такой в стране нет. Это наша признательность за вашу работу", - подчеркнул глава региона, обращаясь к медикам.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Калужская областьКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владислав ШапшаКоронавирусыЗдоровье - ОбществоКалужская областьОбщество
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