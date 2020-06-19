В Европарламенте надеются возобновить заседания в Страсбурге с сентября

"Мы хотим вернуться в Страсбург, возможно, к сентябрю. Я беседовал с представителями французских властей, с мэром Страсбурга, с министром по европейским делам. Надеюсь, что, начиная с сентября, если позволят условия, мы сможем вернуться туда", – сказал Сассоли.