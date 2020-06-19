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В Европарламенте надеются возобновить заседания в Страсбурге с сентября
Европейский парламент хочет вернуться в Страсбург и надеется возобновить заседания, начиная с сентября, если позволят условия и разрешат французские власти,... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T12:58
давид сассоли
брюссель
страсбург
в мире
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давид сассоли, брюссель, страсбург, в мире

В Европарламенте надеются возобновить заседания в Страсбурге с сентября

12:58 19.06.2020
57
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПленарная сессия Европарламента
Пленарная сессия Европарламента
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 19 июн – РИА Новости. Европейский парламент хочет вернуться в Страсбург и надеется возобновить заседания, начиная с сентября, если позволят условия и разрешат французские власти, заявил на пресс-конференции в Брюсселе президент ЕП Давид Сассоли.
"Мы хотим вернуться в Страсбург, возможно, к сентябрю. Я беседовал с представителями французских властей, с мэром Страсбурга, с министром по европейским делам. Надеюсь, что, начиная с сентября, если позволят условия, мы сможем вернуться туда", – сказал Сассоли.
В начале марта Европейский парламент в связи с распространением коронавируса в странах ЕС принял решение прекратить доступ посетителей в свои здания, а также сократить или перенести ряд мероприятий. Позднее стали дистанционно проводиться пленарные сессии и пресс-конференции. Заседания в Страсбурге приостановились.
С 15 июня ЕП частично восстановил допуск посетителей на свои выставочные площадки и экспозиции, а также открыл доступ журналистов на пресс-конференции.
Депутаты на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге
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Давид СассолиБрюссельСтрасбургВ мире
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