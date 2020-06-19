В Европарламенте надеются возобновить заседания в Страсбурге с сентября

БРЮССЕЛЬ, 19 июн – РИА Новости. Европейский парламент хочет вернуться в Страсбург и надеется возобновить заседания, начиная с сентября, если позволят условия и разрешат французские власти, заявил на пресс-конференции в Брюсселе президент ЕП Давид Сассоли.
"Мы хотим вернуться в Страсбург, возможно, к сентябрю. Я беседовал с представителями французских властей, с мэром Страсбурга, с министром по европейским делам. Надеюсь, что, начиная с сентября, если позволят условия, мы сможем вернуться туда", – сказал Сассоли.
В начале марта Европейский парламент в связи с распространением коронавируса в странах ЕС принял решение прекратить доступ посетителей в свои здания, а также сократить или перенести ряд мероприятий. Позднее стали дистанционно проводиться пленарные сессии и пресс-конференции. Заседания в Страсбурге приостановились.
С 15 июня ЕП частично восстановил допуск посетителей на свои выставочные площадки и экспозиции, а также открыл доступ журналистов на пресс-конференции.