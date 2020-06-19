МСП Банк улучшил условия выдачи беспроцентных зарплатных кредитов

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, обновил и улучшил условия выдачи беспроцентных кредитов субъектам МСП, предназначенных для выплаты заработной платы сотрудникам, сообщает пресс-служба банка.

С 19 июня как действующие, так и новые клиенты МСП Банка, которые обращаются за кредитной поддержкой для выплаты заработной платы под 0% годовых, имеют возможность единовременно получить полную сумму кредита, говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на сегодня в МСП Банке по программе беспроцентного кредитования для поддержки и сохранения занятости финансирование получили более 1,2 тысяч предпринимателей на общую сумму более 3,5 миллиарда рублей.

В пресс-службе напомнили, что за кредитом могут обратиться юридические лица и индивидуальные предприниматели, включенные в единый реестр субъектов МСП и соответствующие требованиям Федерального закона № 209-ФЗ и осуществляющие деятельность не менее 1 года в одной или нескольких отраслях, признанных правительством РФ наиболее пострадавшими от коронавирусной инфекции.

Максимальная сумма кредита для субъекта МСП рассчитывается по формуле, учитывающей расчетный размер заработной платы, численность работников и период выборки кредита, составляющий не более 6 месяцев с даты заключения кредитного договора и заканчивающийся не позднее 30 ноября 2020 года.

Также МСП Банк предоставляет субъектам МСП кредиты под 2% годовых для возобновления деятельности. Предоставленные средства компания может направить на текущие нужды, выплату заработной платы сотрудникам или погашение кредитов, взятых по программе субсидирования кредитования Минэкономразвития ("программе 8,5%"), или беспроцентных кредитов для сохранения занятости.

Обеспечение по обоим кредитным продуктам предоставляет ВЭБ.РФ.