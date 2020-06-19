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МСП Банк улучшил условия выдачи беспроцентных зарплатных кредитов
МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, обновил и улучшил условия выдачи беспроцентных кредитов субъектам МСП, предназначенных для выплаты заработной платы... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T12:57
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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корпорация мсп, мсп банк, новости компаний - экономика

МСП Банк улучшил условия выдачи беспроцентных зарплатных кредитов

12:57 19.06.2020
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© Фото : Корпорация МСПВывеска МСП банка
Вывеска МСП банка
© Фото : Корпорация МСП
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, обновил и улучшил условия выдачи беспроцентных кредитов субъектам МСП, предназначенных для выплаты заработной платы сотрудникам, сообщает пресс-служба банка.
С 19 июня как действующие, так и новые клиенты МСП Банка, которые обращаются за кредитной поддержкой для выплаты заработной платы под 0% годовых, имеют возможность единовременно получить полную сумму кредита, говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, на сегодня в МСП Банке по программе беспроцентного кредитования для поддержки и сохранения занятости финансирование получили более 1,2 тысяч предпринимателей на общую сумму более 3,5 миллиарда рублей.
В пресс-службе напомнили, что за кредитом могут обратиться юридические лица и индивидуальные предприниматели, включенные в единый реестр субъектов МСП и соответствующие требованиям Федерального закона № 209-ФЗ и осуществляющие деятельность не менее 1 года в одной или нескольких отраслях, признанных правительством РФ наиболее пострадавшими от коронавирусной инфекции.
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Максимальная сумма кредита для субъекта МСП рассчитывается по формуле, учитывающей расчетный размер заработной платы, численность работников и период выборки кредита, составляющий не более 6 месяцев с даты заключения кредитного договора и заканчивающийся не позднее 30 ноября 2020 года.
Также МСП Банк предоставляет субъектам МСП кредиты под 2% годовых для возобновления деятельности. Предоставленные средства компания может направить на текущие нужды, выплату заработной платы сотрудникам или погашение кредитов, взятых по программе субсидирования кредитования Минэкономразвития ("программе 8,5%"), или беспроцентных кредитов для сохранения занятости.
Обеспечение по обоим кредитным продуктам предоставляет ВЭБ.РФ.
Министр экономического развития Максим Решетников на совещании у президента РФ сообщил в понедельник , что общий объем программы кредитования бизнеса под 2% с возможностью списания увеличен на 100 миллиардов рублей - до 350 миллиардов рублей. Решетников уточнил, что 85% этой суммы покрывается поручительством ВЭБ, что “существенно снизило долю отказов банков в предоставлении таких кредитов".
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Корпорация МСПМСП БанкНовости компаний - Экономика
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