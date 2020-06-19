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Песков прокомментировал задержание Бабарико
Россия считает предвыборную ситуацию в Белоруссии ее внутренним делом и не вмешивается в это, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T12:48
дело белгазпромбанка
виктор бабарико
александр лукашенко
дмитрий песков
минск
белоруссия
в мире
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РИА Новости
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дело белгазпромбанка, виктор бабарико, александр лукашенко, дмитрий песков, минск, белоруссия, в мире

Песков прокомментировал задержание Бабарико

12:48 19.06.2020
1259
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Россия считает предвыборную ситуацию в Белоруссии ее внутренним делом и не вмешивается в это, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее в штабе задержанного претендента на пост главы Белоруссии Виктора Бабарико заявили РИА Новости, что он находится в СИЗО КГБ, в пятницу к нему должны допустить адвокатов.
"Мы считаем это внутренним делом Белоруссии, в данном случае мы не намерены как-то вмешиваться во внутренние дела Белоруссии", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, следят ли в Кремле за предвыборной ситуацией в Белоруссии.
По словам Пескова, что касается самих выборов, то "на них будут присутствовать наблюдатели, поэтому все оценки последуют потом по завершению".
Андрей Суздальцев
12:01
Политолог прокомментировал задержание Бабарико
Выборы президента пройдут в Белоруссии 9 августа. В рамках политической кампании по 19 июня включительно 13 претендентов на высший государственный пост собирают подписи для своего выдвижения кандидатами. По данным на четверг, два политика сдали в территориальные избиркомы необходимое число подписей – Виктор Бабарико и действующий белорусский лидер Александр Лукашенко. Минимум для регистрации составляет 100 тысяч достоверных подписей избирателей. Решение о регистрации кандидатами будет принимать ЦИК.
Ранее в головном офисе Белгазпромбанка в Минске прошли обыски. Бабарико возглавлял этот банк на протяжении 20 лет. Комитет госконтроля (КГК) Белоруссии заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. В четверг Бабарико был задержан, по данным КГК, в связи с тем, что являлся "организатором, руководителем противоправной деятельности, попытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов". Вместе с политиком был задержан и его сын Эдуард, который значится руководителем его инициативной группы по выдвижения кандидатом в президенты.
Бабарико ранее высказывал мнение, что действия властей республики носят заказной политический характер на фоне президентской кампании. Однако глава КГК Иван Тертель заявил, что уголовные дела против топ-менеджеров Белгазпромбанка и президентские выборы, на которых баллотируется Бабарико, между собой никак не связаны.
Виктор Бабарико
11:38
Адвокат рассказал, кто ведет процесс по делу Бабарико
1470149
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Дело БелгазпромбанкаВиктор БабарикоАлександр ЛукашенкоДмитрий ПесковМинскБелоруссияВ мире
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