Песков прокомментировал задержание Бабарико

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Россия считает предвыборную ситуацию в Белоруссии ее внутренним делом и не вмешивается в это, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее в штабе задержанного претендента на пост главы Белоруссии Виктора Бабарико заявили РИА Новости, что он находится в СИЗО КГБ, в пятницу к нему должны допустить адвокатов.
"Мы считаем это внутренним делом Белоруссии, в данном случае мы не намерены как-то вмешиваться во внутренние дела Белоруссии", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, следят ли в Кремле за предвыборной ситуацией в Белоруссии.
По словам Пескова, что касается самих выборов, то "на них будут присутствовать наблюдатели, поэтому все оценки последуют потом по завершению".
Выборы президента пройдут в Белоруссии 9 августа. В рамках политической кампании по 19 июня включительно 13 претендентов на высший государственный пост собирают подписи для своего выдвижения кандидатами. По данным на четверг, два политика сдали в территориальные избиркомы необходимое число подписей – Виктор Бабарико и действующий белорусский лидер Александр Лукашенко. Минимум для регистрации составляет 100 тысяч достоверных подписей избирателей. Решение о регистрации кандидатами будет принимать ЦИК.
Ранее в головном офисе Белгазпромбанка в Минске прошли обыски. Бабарико возглавлял этот банк на протяжении 20 лет. Комитет госконтроля (КГК) Белоруссии заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. В четверг Бабарико был задержан, по данным КГК, в связи с тем, что являлся "организатором, руководителем противоправной деятельности, попытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов". Вместе с политиком был задержан и его сын Эдуард, который значится руководителем его инициативной группы по выдвижения кандидатом в президенты.
Бабарико ранее высказывал мнение, что действия властей республики носят заказной политический характер на фоне президентской кампании. Однако глава КГК Иван Тертель заявил, что уголовные дела против топ-менеджеров Белгазпромбанка и президентские выборы, на которых баллотируется Бабарико, между собой никак не связаны.