Песков прокомментировал задержание Бабарико

По словам Пескова, что касается самих выборов, то "на них будут присутствовать наблюдатели, поэтому все оценки последуют потом по завершению".

Бабарико ранее высказывал мнение, что действия властей республики носят заказной политический характер на фоне президентской кампании. Однако глава КГК Иван Тертель заявил, что уголовные дела против топ-менеджеров Белгазпромбанка и президентские выборы, на которых баллотируется Бабарико, между собой никак не связаны.