https://ria.ru/20200619/1573179875.html
Кремль прокомментировал сообщения СМИ о запретах отменять парады Победы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о том, что губернаторам якобы запретили отменять парады Победы. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T12:47
2020-06-19T12:58
75 лет великой победы
парад победы
дмитрий песков
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https://ria.ru/20200619/1573178883.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
парад победы, дмитрий песков
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявил, что ему неизвестно о том, что губернаторам якобы запретили отменять парады Победы.
"Я не знаю, откуда это Ура.ру могло взять", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о публикации о том, что губернаторам якобы запрещено отменять парады Победы в своих регионах.
Вопрос о том, чем отличается парад от праздничного шествия, Песков переадресовал губернаторам, отметив, что "это не вопрос к Кремлю".
Как ранее сообщило Минобороны, парады в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдут 24 июня в 28 городах России.