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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200619/1573179875.html
Кремль прокомментировал сообщения СМИ о запретах отменять парады Победы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о том, что губернаторам якобы запретили отменять парады Победы. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T12:58
75 лет великой победы
парад победы
дмитрий песков
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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парад победы, дмитрий песков

Кремль прокомментировал сообщения СМИ о запретах отменять парады Победы

12:47 19.06.2020 (обновлено: 12:58 19.06.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредседатель Медиа-совета Русского географического общества, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной конкурсу медиагрантов РГО
Председатель Медиа-совета Русского географического общества, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной конкурсу медиагрантов РГО
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о том, что губернаторам якобы запретили отменять парады Победы.
"Я не знаю, откуда это Ура.ру могло взять", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о публикации о том, что губернаторам якобы запрещено отменять парады Победы в своих регионах.
Вопрос о том, чем отличается парад от праздничного шествия, Песков переадресовал губернаторам, отметив, что "это не вопрос к Кремлю".
Как ранее сообщило Минобороны, парады в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдут 24 июня в 28 городах России.
Танки-Т-34 во время прохода по Тверской улице перед началом ночной репетиции парада Победы в Москве
12:33
В Кремле прокомментировали подготовку к параду Победы
830012
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75 лет Великой ПобедыПарад ПобедыДмитрий Песков
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