Кремль прокомментировал сообщения СМИ о запретах отменять парады Победы

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о том, что губернаторам якобы запретили отменять парады Победы.

"Я не знаю, откуда это Ура.ру могло взять", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о публикации о том, что губернаторам якобы запрещено отменять парады Победы в своих регионах.

Вопрос о том, чем отличается парад от праздничного шествия, Песков переадресовал губернаторам, отметив, что "это не вопрос к Кремлю".