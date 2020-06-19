В Перми потушили пожар в ангаре, где нашли тело мужчины

"Ликвидация горения произошла в 11:06 (9:06 мск). Сейчас сотрудники проливают место пожара, разбирают горевшие конструкции, чтобы не произошло повторное возгорание. На месте работает комиссия, устанавливаются обстоятельства пожара, причины гибели мужчины", — рассказали в ведомстве. Представитель МЧС добавил, что рассматриваются все возможные причины возникновения пожара, в том числе неосторожное обращение с электрооборудованием.