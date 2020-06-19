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В Перми потушили пожар в ангаре, где нашли тело мужчины
Пожар в ангаре на окраине Перми, где спасателями обнаружено тело мужчины, потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МЧС. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T12:40
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пермь
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пермь, происшествия

В Перми потушили пожар в ангаре, где нашли тело мужчины

12:40 19.06.2020
99
© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкПожарный
Пожарный
© РИА Новости / Варвара Гертье
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ПЕРМЬ, 19 июн - РИА Новости. Пожар в ангаре на окраине Перми, где спасателями обнаружено тело мужчины, потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МЧС.
"Ликвидация горения произошла в 11:06 (9:06 мск). Сейчас сотрудники проливают место пожара, разбирают горевшие конструкции, чтобы не произошло повторное возгорание. На месте работает комиссия, устанавливаются обстоятельства пожара, причины гибели мужчины", — рассказали в ведомстве. Представитель МЧС добавил, что рассматриваются все возможные причины возникновения пожара, в том числе неосторожное обращение с электрооборудованием.
Пожар произошел утром на крыше здания ангарного типа на улице Промышленной. Огонь охватил площадь в 350 квадратных метров. Спасатели обнаружили на месте тело взрослого мужчины. На место выезжали около 60 человек пожарных и 21 единица техники.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПермьПроисшествия
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