Число случаев коронавируса на Филиппинах превысило 28 тысяч

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом на Филиппинах превысило 28 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.
За последние сутки был выявлен 661 новый случай заражения, общее число заразившихся составляет 28 459. Число летальных исходов возросло за сутки на 14, достигнув 1130. В общей сложности с начала эпидемии вылечились 7378 человек.
Ранее президент Филиппин Родриго Дутерте объявил об ослаблении карантинных мер в столичном регионе с 1 июня. Согласно новому плану, строгие карантинные меры будут сохраняться только в определенных районах в зависимости от числа зараженных. Переход на облегченный карантин позволит открыться ряду секторов экономики. Кроме того, речь идет о возобновлении работы общественного транспорта. Жители региона, за исключением тех, кто младше 21 и старше 60 лет, могут свободно покидать жилые помещения. Тем не менее, массовые собрания по-прежнему запрещены.
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