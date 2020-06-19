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Распространение нового коронавируса
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Число случаев коронавируса на Филиппинах превысило 28 тысяч
Количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом на Филиппинах превысило 28 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T12:30
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
родриго дутерте
коронавирусы
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филиппины
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, родриго дутерте, коронавирусы, здоровье - общество, филиппины, в мире

Число случаев коронавируса на Филиппинах превысило 28 тысяч

12:30 19.06.2020
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© AP Photo / Aaron FavilaМедицинский работник проводит осмотр на входе в школу в Маниле, Филиппины
Медицинский работник проводит осмотр на входе в школу в Маниле, Филиппины
© AP Photo / Aaron Favila
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом на Филиппинах превысило 28 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.
За последние сутки был выявлен 661 новый случай заражения, общее число заразившихся составляет 28 459. Число летальных исходов возросло за сутки на 14, достигнув 1130. В общей сложности с начала эпидемии вылечились 7378 человек.
Ранее президент Филиппин Родриго Дутерте объявил об ослаблении карантинных мер в столичном регионе с 1 июня. Согласно новому плану, строгие карантинные меры будут сохраняться только в определенных районах в зависимости от числа зараженных. Переход на облегченный карантин позволит открыться ряду секторов экономики. Кроме того, речь идет о возобновлении работы общественного транспорта. Жители региона, за исключением тех, кто младше 21 и старше 60 лет, могут свободно покидать жилые помещения. Тем не менее, массовые собрания по-прежнему запрещены.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Родриго ДутертеКоронавирусыЗдоровье - ОбществоФилиппиныВ мире
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