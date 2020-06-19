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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
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Россия зафиксировала два нарушения перемирия в Сирии за сутки
Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за сутки зафиксировала два нарушения, Турция - ни одного, сообщается в... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T12:28
война в сирии
война в сирии
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353
60
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война в сирии, турция, сирия, в мире

Россия зафиксировала два нарушения перемирия в Сирии за сутки

12:28 19.06.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПатруль российской военной полиции в Сирии
Патруль российской военной полиции в Сирии
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Патруль российской военной полиции в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за сутки зафиксировала два нарушения, Турция - ни одного, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано два факта открытия огня в провинциях: Идлиб – один, Алеппо - один. Турецкой частью представительства фактов открытия огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарные акции не проводились.
Хусейн Арнус
Вчера, 15:36
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