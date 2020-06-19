Постпред России: резолюция МАГАТЭ по Ирану может усугубить ситуацию

Совет Управляющих МАГАТЭ принял резолюцию с призывом к Ирану предоставить доступ к 2 площадкам, которые хочет посетить Агенство. Россия и Китай голосовали против. Мы- за то, чтобы #МАГАТЭ и #Иран урегулировали эту проблему, но считаем, что резолюция может её только усугубить.