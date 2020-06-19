Постпред России: резолюция МАГАТЭ по Ирану может усугубить ситуацию

ВЕНА, 19 июн - РИА Новости. Принятая советом управляющих МАГАТЭ резолюция по доступу к ядерным объектам Ирана может только усугубить ситуацию, заявил в пятницу постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Совет Управляющих МАГАТЭ принял резолюцию с призывом к Ирану предоставить доступ к 2 площадкам, которые хочет посетить Агентство. Россия и Китай голосовали против. Мы выступаем за то, чтобы МАГАТЭ и Иран урегулировали эту проблему, но считаем, что резолюция может её только усугубить", - написал Ульянов в Twitter.
Совет Управляющих МАГАТЭ принял резолюцию с призывом к Ирану предоставить доступ к 2 площадкам, которые хочет посетить Агенство. Россия и Китай голосовали против. Мы- за то, чтобы #МАГАТЭ и #Иран урегулировали эту проблему, но считаем, что резолюция может её только усугубить.— Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) June 19, 2020
Выступая перед советом управляющих МАГАТЭ в понедельник, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал Иран немедленно предоставить доступ к двум объектам, на которые уже более четырех месяцев Тегеран не пускает инспекторов агентства. Он также выразил озабоченность тем, что почти год Иран не вступает в содержательную дискуссию для прояснения вопросов, связанных с возможно незадекларированными ядерными материалами и ядерной активностью.
В то же время Гросси подчеркнул, что ситуация с непредоставлением Ираном доступа на ряд объектов на своей территории никак не связана с выполнением Тегераном ядерных обязательств в рамках СВПД. По его словам, Иран на прежнем уровне продолжает сотрудничать с МАГАТЭ по мониторингу выполнения ядерной сделки, несмотря на январское заявление Тегерана о прекращении всех обязательств по ядерной сделке.
Комментируя претензии Агентства к Тегерану российская сторона ранее указывала, что речь идет о доступе к двум ядерным объектам, деятельность на которых была прекращена много лет назад.