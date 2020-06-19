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Москалькова предложила ОП расширить работу, связанную с правами человека
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила новому составу Общественной палаты РФ расширять работу по правовому просвещению,... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T12:11
татьяна москалькова
общественная палата рф
общество
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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татьяна москалькова, общественная палата рф, общество

Москалькова предложила ОП расширить работу, связанную с правами человека

12:11 19.06.2020
26
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила новому составу Общественной палаты РФ расширять работу по правовому просвещению, связанному с общественным наблюдением в местах лишения свободы, а также повышать гарантии прав и интересов личности.
"Нам предстоит огромная работа, связанная с защитой прав человека труда в вопросах, связанных с перемещением… Я предлагаю вам развернуть проекты правового просвещения, связанного и с усилением общественного наблюдения в местах лишения свободы, в закрытых местах, в том числе в психиатрических заведениях. Я приглашаю вас к широкой работе по правовому просвещению, по повышению гарантий прав и интересов личности", - сказала Москалькова на первом пленарном заседании нового состава ОП РФ.
Шестнадцатого июня был оглашен список нового состава ОП РФ, полномочия которого продлятся до 2023 года. В результате конкурсного отбора квота от НКО обновилась на 72%. При этом состав президентской квоты обновился ровно на 50%, региональной квоты — на 45%.
Секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева
11:43
Секретарь ОП предложила подготовить новую редакцию регламента палаты
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Татьяна МоскальковаОбщественная палата РФОбщество
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