Москалькова предложила ОП расширить работу, связанную с правами человека

"Нам предстоит огромная работа, связанная с защитой прав человека труда в вопросах, связанных с перемещением… Я предлагаю вам развернуть проекты правового просвещения, связанного и с усилением общественного наблюдения в местах лишения свободы, в закрытых местах, в том числе в психиатрических заведениях. Я приглашаю вас к широкой работе по правовому просвещению, по повышению гарантий прав и интересов личности", - сказала Москалькова на первом пленарном заседании нового состава ОП РФ.