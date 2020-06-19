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В Москве отметили снижение прироста новых случаев коронавируса
Низкий прирост новых случаев коронавируса сохраняется в Москве, за месяц прирост новых случаев коронавируса в Москве сократился в 4 раза, сообщает оперативный... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T12:05
2020-06-19T12:05
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости.
Низкий прирост новых случаев коронавируса
сохраняется в Москве
, за месяц прирост новых случаев коронавируса в Москве сократился в 4 раза, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
"В столице подтверждено 1136 новых случаев коронавируса. Это в два раза меньше числа выздоровевших за сутки – их в Москве 2003. Прирост новых случаев коронавируса за неделю составляет 4,4%. За месяц прирост сократился в 4 раза – за неделю с 8 по 15 мая он составил 36 942, а за неделю с 12 по 19 июня – всего 8 986", - сообщает штаб.
Отмечается, что 41,9% среди новых заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 35,3% – от 46 до 65 лет, 9,7% - от 66 до 79 лет, еще 5,5% – старше 80 лет. Также 7,6% среди заболевших – дети. "Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", - отмечает штаб.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.