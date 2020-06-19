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Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 8,5 миллионов
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 8,5 миллиона, сообщает американский университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T12:01
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, в мире

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 8,5 миллионов

12:01 19.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тест на коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 8,5 миллиона, сообщает американский университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, число зараженных составило 8 500 398. Скончались, по данным университета, 454 215 человек.
Отмечается, что всего выздоровели 4 169 082 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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