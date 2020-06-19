Президент Киргизии потребовал усилить работу по борьбе с коронавирусом

БИШКЕК, 19 июн - РИА Новости. Президент Киргизии в пятницу на заседании Совета безопасности в узком составе потребовал усилить работу по борьбе с коронавирусом, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы государства.
"Президент Сооронбай Жээнбеков потребовал от Республиканского штаба, министерства здравоохранения, руководителей областей, городов и районов усилить темп работы в борьбе с заболеванием", - сказал представитель пресс-службы.
Киргизский лидер подчеркнул персональную ответственность руководителей областей, районов и мэров городов за складывающуюся ситуацию и обозначил основные источники угрозы заражения.
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"Общественный транспорт продолжает оставаться самым опасным местом для заражения. В отношении компаний общественного транспорта, которые не выполняют требования, должны применяться соответствующие меры. Разрешена работа ресторанов и кафе. Они также обязаны четко выполнять поставленные требования", - цитирует Жээнбекова его пресс-служба.
По мнению главы государства, каждый гражданин должен участвовать в профилактике данного заболевания и выполнять предписания врачей. Президент подчеркнул, что ряд граждан не имеют симптомов, но, как носители вируса, представляют угрозу для общества. "Поэтому в общественных местах остаются актуальными требования строгого соблюдения масочного режима, изоляции при наличии симптомов заболевания", - отметил Жээнбеков.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,2 миллиона случаев заражения, свыше 445 тысяч человек скончались. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Киргизии возросло до 2789. Умерли 32 человека. Выздоровел 1961 пациент.