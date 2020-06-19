Президент Киргизии потребовал усилить работу по борьбе с коронавирусом

"Президент Сооронбай Жээнбеков потребовал от Республиканского штаба, министерства здравоохранения, руководителей областей, городов и районов усилить темп работы в борьбе с заболеванием", - сказал представитель пресс-службы.

По мнению главы государства, каждый гражданин должен участвовать в профилактике данного заболевания и выполнять предписания врачей. Президент подчеркнул, что ряд граждан не имеют симптомов, но, как носители вируса, представляют угрозу для общества. "Поэтому в общественных местах остаются актуальными требования строгого соблюдения масочного режима, изоляции при наличии симптомов заболевания", - отметил Жээнбеков.