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Главы МИД Франции, Германии и Британии обсудят иранский атом
Министры иностранных дел Франции, ФРГ и Великобритании в ходе встречи в Берлине обсудят вопросы, связанные с иранской ядерной программой, в преддверии встречи... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T12:01
доминик рааб
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иран
в мире
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РИА Новости
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353
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доминик рааб, хайко маас, жан-ив ле дриан, великобритания, франция, германия, иран, в мире

Главы МИД Франции, Германии и Британии обсудят иранский атом

11:56 19.06.2020 (обновлено: 12:01 19.06.2020)
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкВид на Бранденбургские ворота в Берлине
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Вид на Бранденбургские ворота в Берлине. Архивное фото
ПАРИЖ, 19 июн - РИА Новости. Министры иностранных дел Франции, ФРГ и Великобритании в ходе встречи в Берлине обсудят вопросы, связанные с иранской ядерной программой, в преддверии встречи пройдут двусторонние переговоры французского и немецкого министров, говорится в коммюнике французского внешнеполитического ведомства.
"Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан отправится 19 июня в Берлин по приглашению своего немецкого коллеги Хайко Мааса, для проведения двухсторонних консультаций, а затем для посвящённой иранскому досье министерской встречи в формате Е3 с британским коллегой Домиником Раабом", - написано в заявлении.
Хусейн Арнус
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Отмечается, что этот визит Ле Дриана в Германию соответствует тесному сотрудничеству, которое было между двумя министрами в последние месяцы в контексте санитарного кризиса.
"После снятия ограничений на перемещения через нашу общую границу, министр и его коллега обсудят прогрессивное снятие контроля на внешних границах ЕС с 1 июля, если позволит санитарная ситуация и в соответствии с предложениями Еврокомиссии", - сообщают в МИД Франции.
Визит Ле Дриана состоится в преддверии председательства ФРГ на Совете министров ЕС во второй половине 2020 года.
"Ле Дриан обсудит со своим коллегой ключевые вопросы европейской и международной повестки, а также обменяются мнениями по перспективам усиленного взаимодействия между двумя странами в рамках приоритетов, которые Германия хочет выделить на предстоящий семестр", - подчеркивают в ведомстве. Среди международных тем, которые обсудят министры - ситуация на Ближнем Востоке и в Сахеле, отношения с Турцией, ситуация в восточном Средиземноморье, ливийское и иранское досье, а также отношения с ЕС и Китаем.
"Посвященная иранскому вопросу встреча в формате Е3 станет возможностью для обсуждения европейской стратегии на предстоящие месяцы. В этих рамках Жан-Ив Ле Дриан подчеркнёт нашу цель по сохранению венского соглашения от 2015 года, которое является необходимым в глобальной архитектуре нераспространения, и наше общее желание того, чтобы Иран соблюдал свои обязательства", - отмечают в МИД Франции. Помимо этого Ле Дриан будет говорить о взаимодействии в рамках МАГАТЭ и "о наших ожиданиях того, что Иран будет полностью и без промедлений взаимодействовать с агентством".
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне, архивное фото
25 сентября 2018, 20:18
Госдеп не говорит, считает ли Иран обязанным соблюдать соглашение по атому
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Доминик РаабХайко МаасЖан-Ив Ле ДрианВеликобританияФранцияГерманияИранВ мире
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