В Индонезии число заразившихся коронавирусом превысило 43 тысячи

Согласно данным минздрава, общее число зараженных по данным на пятницу составляет 43 803 человека. Помимо этого, за последние сутки в стране зафиксированы 34 летальных исхода, общее число скончавшихся достигло 2373. С начала пандемии от коронавируса в Индонезии вылечились свыше 17 тысяч человек.