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В Индонезии число заразившихся коронавирусом превысило 43 тысячи
Число случаев заражения коронавирусам в Индонезии превысило 43 тысячи, за последние сутки выявлен 1041 заболевший, сообщает министерство здравоохранения. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T11:56
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, индонезия, в мире

В Индонезии число заразившихся коронавирусом превысило 43 тысячи

11:56 19.06.2020
49
© РИА Новости / Сутанта АдитьяМашина скорой помощи в Медане, Индонезия
Машина скорой помощи в Медане, Индонезия
© РИА Новости / Сутанта Адитья
Машина скорой помощи в Медане, Индонезия. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусам в Индонезии превысило 43 тысячи, за последние сутки выявлен 1041 заболевший, сообщает министерство здравоохранения.
Согласно данным минздрава, общее число зараженных по данным на пятницу составляет 43 803 человека. Помимо этого, за последние сутки в стране зафиксированы 34 летальных исхода, общее число скончавшихся достигло 2373. С начала пандемии от коронавируса в Индонезии вылечились свыше 17 тысяч человек.
Накануне количество выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом нового типа в Индонезии достигло максимума с начала вспышки. За сутки был выявлен 1331 новый случай COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоИндонезияВ мире
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