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В экстренных службах рассказали о работе на месте ЧП в Норильске
Уже более 32 тысяч кубических метров топливно-водяной смеси собрали специалисты на месте аварии с разливом дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, сообщил РИА... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T11:48
разлив дизельного топлива в норильске
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
норильск
происшествия
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разлив дизельного топлива в норильске, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, норильск, происшествия

В экстренных службах рассказали о работе на месте ЧП в Норильске

11:48 19.06.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкМесто разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю
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Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Уже более 32 тысяч кубических метров топливно-водяной смеси собрали специалисты на месте аварии с разливом дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, сообщил РИА Новости в пятницу представитель экстренных служб.
"За сутки собрано 310 кубометров топливно-водяной смеси, всего с начала работ - 32 307 кубометров", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, с акватории реки Амбарная за минувшие сутки удалось собрать 102 кубометра смеси, с начала работ - 25 248 кубометров.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.
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Разлив дизельного топлива в НорильскеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский крайНорильскПроисшествия
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