В экстренных службах рассказали о работе на месте ЧП в Норильске

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Уже более 32 тысяч кубических метров топливно-водяной смеси собрали специалисты на месте аварии с разливом дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, сообщил РИА Новости в пятницу представитель экстренных служб.
"За сутки собрано 310 кубометров топливно-водяной смеси, всего с начала работ - 32 307 кубометров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, с акватории реки Амбарная за минувшие сутки удалось собрать 102 кубометра смеси, с начала работ - 25 248 кубометров.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.