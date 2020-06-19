В Литве число заразившихся коронавирусом выросло до 1792

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения Число выявленных случаев заражения коронавирусом Литве увеличилось до 1792, сообщает в пятницу сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19.

Отмечается, что за минувшие сутки подтверждены восемь случаев заражения, всего с начала пандемии выздоровели 1462 человека, 76 умерли.

За четверг в республике провели 4969 тестов на коронавирус, за все время – 386194.

В Литве с 16 марта был введен карантин, правительство решило с 17 июня его отменить, но сохранить режим чрезвычайной ситуации, объявленный на государственном уровне из-за пандемии коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 8,2 миллиона случаев заражения, свыше 445 тысяч человек скончались.