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https://ria.ru/20200619/1573175064.html
В Литве число заразившихся коронавирусом выросло до 1792
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Литве увеличилось до 1792, сообщает в пятницу сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T11:44
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, литва, в мире

В Литве число заразившихся коронавирусом выросло до 1792

11:44 19.06.2020
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© Sputnik / Александр ЛиповецАвтомобиль скорой помощи Литвы
Автомобиль скорой помощи Литвы
© Sputnik / Александр Липовец
Автомобиль скорой помощи Литвы. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Литве увеличилось до 1792, сообщает в пятницу сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19.
Отмечается, что за минувшие сутки подтверждены восемь случаев заражения, всего с начала пандемии выздоровели 1462 человека, 76 умерли.
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За четверг в республике провели 4969 тестов на коронавирус, за все время – 386194.
В Литве с 16 марта был введен карантин, правительство решило с 17 июня его отменить, но сохранить режим чрезвычайной ситуации, объявленный на государственном уровне из-за пандемии коронавируса.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,2 миллиона случаев заражения, свыше 445 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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