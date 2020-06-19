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В Омской области рассказали о новых случаях коронавируса
Рекордные для Омской области 103 заразившихся коронавирусом зафиксированы за сутки, один человек скончался, сообщили журналистам в пятницу в оперштабе региона. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T11:29
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, омская область

В Омской области рассказали о новых случаях коронавируса

11:29 19.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи
Врач скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Врач скорой медицинской помощи. Архивное фото
ОМСК, 19 июн - РИА Новости. Рекордные для Омской области 103 заразившихся коронавирусом зафиксированы за сутки, один человек скончался, сообщили журналистам в пятницу в оперштабе региона.
"За последние сутки диагноз подтвердился у 103 человек, выздоровели 1 328 пациентов – из них 68 (выздоровели) за последние сутки... число летальных случаев также увеличилось и на сегодня составляет 25", - сообщили журналистам в пятницу в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Омской области.
Количество людей с подтвержденным COVID-19 от начала пандемии в Омской области составило 2 727, добавили в оперштабе. От коронавируса лечатся 1374 жителя региона.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоОмская область
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