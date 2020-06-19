В Омской области рассказали о новых случаях коронавируса

"За последние сутки диагноз подтвердился у 103 человек, выздоровели 1 328 пациентов – из них 68 (выздоровели) за последние сутки... число летальных случаев также увеличилось и на сегодня составляет 25", - сообщили журналистам в пятницу в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Омской области.