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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200619/1573173610.html
Эксперт назвал важнейший посыл статьи Путина о Второй мировой войне
Важнейшим посылом в статье президента РФ Владимира Путина, опубликованной в американском журнале National Interest, является призыв использовать положительный... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T11:36
75 лет великой победы
станислав бышок
вторая мировая война (1939-1945)
владимир путин
ссср
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2020
РИА Новости
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
станислав бышок, вторая мировая война (1939-1945), владимир путин, ссср

Эксперт назвал важнейший посыл статьи Путина о Второй мировой войне

11:24 19.06.2020 (обновлено: 11:36 19.06.2020)
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкСтанислав Бышок
Станислав Бышок
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Станислав Бышок. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Важнейшим посылом в статье президента РФ Владимира Путина, опубликованной в американском журнале National Interest, является призыв использовать положительный опыт взаимодействия союзников военного периода для решения текущих мировых проблем, заявил РИА Новости исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.
Президент РФ Владимир Путин написал статью о Второй мировой войне для американского журнала National Interest. Статья носит название "Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны". Путин, в частности, пишет, что попытки ревизии итогов мировой войны, которые наблюдаются сегодня на Западе, угрожают принципам мирного развития.
"Важнейшим посылом в статье президента Путина является призыв использовать положительный опыт взаимодействия союзников военного периода для решения текущих мировых проблем. Как и в прошлом, сегодня именно на больших странах лежит эта ответственность", - сказал эксперт.
По мнению аналитика, сегодняшний интерес к событиям Второй мировой войны во многом обусловлен стремлением понять и преодолеть те кризисные явления, которые существуют в актуальных отношениях государств, которые были принципиальными участниками трагических событий 1930-1940-х годов.
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"К урокам истории обращаются тогда, когда современность, как кажется, не даёт удовлетворительных ответов на злободневные вопросы", - указал Бышок.
Эксперт отметил, что история Второй мировой войны, а также событий, которые ей предшествовали и которые последовали за окончанием конфликта, многогранна и даёт возможность для множественных интерпретаций.
"Интерпретации истории могут служить как академическим, так и политическим целям текущего момента. Так, существует тенденция обвинять СССР наряду с нацистской Германией в начале войны в Европе. Такое допущение, будучи перенесённым на современность, даёт некоторым основание и современную Россию - правопреемницу СССР - называть принципиальной виновницей в существенно ухудшившихся отношениях со странами Запада", - сказал он.
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"Статья президента Путина является попыткой расширенного ответа именно на эту "обвинительную" тенденцию. Российский лидер пишет о том, что принципиально важным для послевоенного мира была именно международная кооперация и взаимные усилия стран-победительниц — в рамках Совбеза ООН - к построению более безопасного будущего. Действительно, после 1945 года не происходило глобальных войн, а великие державы находились пусть в сложных, но всё-таки мирных отношениях", - напомнил эксперт.
По его словам, принципиальным итогом Второй мировой войны стало возрастание цены человеческой жизни, которая выше любых политических или экономических интересов, и примером этому служит реакция мирового сообщества на пандемию коронавируса.
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Кроме того, как отметил Бышок, "президент Путин указывает и на атмосферу взаимного недоверия между великими державами, которая и стала главным препятствием к созданию системы коллективной безопасности в Европе и сделала невозможной создание антигитлеровской коалиции до того момента, пока германский фюрер, получив контроль над значительной частью Западной Европы, не напал на Советский Союз".
"Кризис доверия и сегодня имеет место среди великих держав, при этом главным противником для благополучия людей становятся уже не отдельные страны, но безличные силы — эпидемия и экономический спад", - заявил эксперт.
1710003
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75 лет Великой ПобедыСтанислав БышокВторая мировая война (1939-1945)Владимир ПутинСССР
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