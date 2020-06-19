Эксперт назвал важнейший посыл статьи Путина о Второй мировой войне

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Важнейшим посылом в Важнейшим посылом в статье президента РФ Владимира Путина , опубликованной в американском журнале National Interest, является призыв использовать положительный опыт взаимодействия союзников военного периода для решения текущих мировых проблем, заявил РИА Новости исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок

Президент РФ Владимир Путин написал статью о Второй мировой войне для американского журнала National Interest. Статья носит название "Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны". Путин, в частности, пишет, что попытки ревизии итогов мировой войны, которые наблюдаются сегодня на Западе, угрожают принципам мирного развития.

"Важнейшим посылом в статье президента Путина является призыв использовать положительный опыт взаимодействия союзников военного периода для решения текущих мировых проблем. Как и в прошлом, сегодня именно на больших странах лежит эта ответственность", - сказал эксперт.

По мнению аналитика, сегодняшний интерес к событиям Второй мировой войны во многом обусловлен стремлением понять и преодолеть те кризисные явления, которые существуют в актуальных отношениях государств, которые были принципиальными участниками трагических событий 1930-1940-х годов.

"К урокам истории обращаются тогда, когда современность, как кажется, не даёт удовлетворительных ответов на злободневные вопросы", - указал Бышок.

Эксперт отметил, что история Второй мировой войны, а также событий, которые ей предшествовали и которые последовали за окончанием конфликта, многогранна и даёт возможность для множественных интерпретаций.

"Интерпретации истории могут служить как академическим, так и политическим целям текущего момента. Так, существует тенденция обвинять СССР наряду с нацистской Германией в начале войны в Европе. Такое допущение, будучи перенесённым на современность, даёт некоторым основание и современную Россию - правопреемницу СССР - называть принципиальной виновницей в существенно ухудшившихся отношениях со странами Запада", - сказал он.

"Статья президента Путина является попыткой расширенного ответа именно на эту "обвинительную" тенденцию. Российский лидер пишет о том, что принципиально важным для послевоенного мира была именно международная кооперация и взаимные усилия стран-победительниц — в рамках Совбеза ООН - к построению более безопасного будущего. Действительно, после 1945 года не происходило глобальных войн, а великие державы находились пусть в сложных, но всё-таки мирных отношениях", - напомнил эксперт.

По его словам, принципиальным итогом Второй мировой войны стало возрастание цены человеческой жизни, которая выше любых политических или экономических интересов, и примером этому служит реакция мирового сообщества на пандемию коронавируса.

Кроме того, как отметил Бышок, "президент Путин указывает и на атмосферу взаимного недоверия между великими державами, которая и стала главным препятствием к созданию системы коллективной безопасности в Европе и сделала невозможной создание антигитлеровской коалиции до того момента, пока германский фюрер, получив контроль над значительной частью Западной Европы, не напал на Советский Союз".