СМИ: министр обороны Индии приедет в Москву на парад Победы

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 июн – РИА Новости. Министр обороны Индии Раджнат Сингх приедет на следующей неделе в Москву на парад Победы, сообщает издание India Today со ссылкой на источник.
По данным источника газеты, визит Сингха в российскую столицу должен начаться 21 июня. Отмечается, что в ходе визита министр обороны Индии встретится с лидерами России и других стран, за исключением представителей Китая.
В состав индийской делегации также войдут заместитель министра обороны Аджай Кумар и по одному высокопоставленному военному от каждого из трех родов индийских войск.
Минобороны Индии ранее подтвердило, что 75 индийских военнослужащих примут участие в параде Победы в Москве 24 июня.
"Участие в параде станет знаком уважения и солидарности с народом России в то время, когда он вспоминает своих героев Великой Отечественной войны", - отметило минобороны Индии.
Министр обороны Сергей Шойгу ранее заявил, что Россия пригласила парадные расчеты 19 государств поучаствовать в параде Победы на Красной площади. Как сообщил начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ Дмитрий Тришкин, иностранные участники и гости парада Победы в Москве пройдут медосмотр и сдадут тесты на COVID-19 после прибытия в Россию.