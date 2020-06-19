СМИ: министр обороны Индии приедет в Москву на парад Победы

В состав индийской делегации также войдут заместитель министра обороны Аджай Кумар и по одному высокопоставленному военному от каждого из трех родов индийских войск.

"Участие в параде станет знаком уважения и солидарности с народом России в то время, когда он вспоминает своих героев Великой Отечественной войны", - отметило минобороны Индии.