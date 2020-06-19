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75 лет Великой Победы
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СМИ: министр обороны Индии приедет в Москву на парад Победы
Министр обороны Индии Раджнат Сингх приедет на следующей неделе в Москву на парад Победы, сообщает издание India Today со ссылкой на источник. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T11:10
75 лет великой победы
россия
министерство обороны индии
парад победы
москва
индия
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россия
москва
индия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571101292_0:52:2681:1560_1400x0_80_0_0_ee00317dda92877462bf54a89cfbaf9f.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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россия, министерство обороны индии, парад победы, москва, индия

СМИ: министр обороны Индии приедет в Москву на парад Победы

11:10 19.06.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкФронтовые бомбардировщики Су-24 на репетиции воздушного парада Победы в Москве
Фронтовые бомбардировщики Су-24 на репетиции воздушного парада Победы в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
НЬЮ-ДЕЛИ, 19 июн – РИА Новости. Министр обороны Индии Раджнат Сингх приедет на следующей неделе в Москву на парад Победы, сообщает издание India Today со ссылкой на источник.
По данным источника газеты, визит Сингха в российскую столицу должен начаться 21 июня. Отмечается, что в ходе визита министр обороны Индии встретится с лидерами России и других стран, за исключением представителей Китая.
В состав индийской делегации также войдут заместитель министра обороны Аджай Кумар и по одному высокопоставленному военному от каждого из трех родов индийских войск.
Минобороны Индии ранее подтвердило, что 75 индийских военнослужащих примут участие в параде Победы в Москве 24 июня.
"Участие в параде станет знаком уважения и солидарности с народом России в то время, когда он вспоминает своих героев Великой Отечественной войны", - отметило минобороны Индии.
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10:1375 лет Великой Победы
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Министр обороны Сергей Шойгу ранее заявил, что Россия пригласила парадные расчеты 19 государств поучаствовать в параде Победы на Красной площади. Как сообщил начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ Дмитрий Тришкин, иностранные участники и гости парада Победы в Москве пройдут медосмотр и сдадут тесты на COVID-19 после прибытия в Россию.
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75 лет Великой ПобедыРоссияМинистерство обороны ИндииПарад ПобедыМоскваИндия
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