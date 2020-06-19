В Тверской области рассказали о новых случаях коронавируса

ВОРОНЕЖ, 19 июн - РИА Новости. Количество умерших пациентов с подтвержденной Количество умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией Тверской области за сутки возросло с 53 до 55, общее количество случаев COVID-19 в регионе превысило три тысячи, сообщает областное правительство.

По его данным, на 1 июня в регионе умерли 22 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. На 18 июня количество летальных случаев возросло до 53.

"Пятьдесят пять человек с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.

Таким образом, в июне в регионе скончались больше пациентов с COVID-19, чем за весенние месяцы пандемии.

За последние сутки в Тверской области подтверждены 67 новых случаев коронавирусной инфекции. Со вчерашнего дня выздоровели 29 человек.

"Всего 1848 заболевших излечились от коронавирусной инфекции. Всего на настоящее время в регионе подтвержден 3001 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией", - информирует областное правительство.