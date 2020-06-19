https://ria.ru/20200619/1573172095.html
В Тверской области рассказали о новых случаях коронавируса
Количество умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Тверской области за сутки возросло с 53 до 55, общее количество случаев COVID-19 в... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T11:06
2020-06-19T11:06
распространение нового коронавируса
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здоровье - общество
тверская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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ВОРОНЕЖ, 19 июн - РИА Новости.
Количество умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией
в Тверской области
за сутки возросло с 53 до 55, общее количество случаев COVID-19 в регионе превысило три тысячи, сообщает областное правительство.
По его данным, на 1 июня в регионе умерли 22 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. На 18 июня количество летальных случаев возросло до 53.
"Пятьдесят пять человек с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.
Таким образом, в июне в регионе скончались больше пациентов с COVID-19, чем за весенние месяцы пандемии.
За последние сутки в Тверской области подтверждены 67 новых случаев коронавирусной инфекции. Со вчерашнего дня выздоровели 29 человек.
"Всего 1848 заболевших излечились от коронавирусной инфекции. Всего на настоящее время в регионе подтвержден 3001 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией", - информирует областное правительство.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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