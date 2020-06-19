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В Тверской области рассказали о новых случаях коронавируса
Количество умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Тверской области за сутки возросло с 53 до 55, общее количество случаев COVID-19 в... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T11:06
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, тверская область, общество

В Тверской области рассказали о новых случаях коронавируса

11:06 19.06.2020
290
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Врач скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 19 июн - РИА Новости. Количество умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Тверской области за сутки возросло с 53 до 55, общее количество случаев COVID-19 в регионе превысило три тысячи, сообщает областное правительство.
По его данным, на 1 июня в регионе умерли 22 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. На 18 июня количество летальных случаев возросло до 53.
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"Пятьдесят пять человек с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.
Таким образом, в июне в регионе скончались больше пациентов с COVID-19, чем за весенние месяцы пандемии.
За последние сутки в Тверской области подтверждены 67 новых случаев коронавирусной инфекции. Со вчерашнего дня выздоровели 29 человек.
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"Всего 1848 заболевших излечились от коронавирусной инфекции. Всего на настоящее время в регионе подтвержден 3001 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией", - информирует областное правительство.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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