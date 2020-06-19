В Москве рассказали о работе ЗАГСов в период ограничений

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Более пяти тысяч пар поженились в период особого режима работы ЗАГСов и Дворцов бракосочетания в Более пяти тысяч пар поженились в период особого режима работы ЗАГСов и Дворцов бракосочетания в Москве , около 30% молодоженов перенесли регистрацию брака на более поздний срок, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова

Ранее в отделах ЗАГС и Дворцах бракосочетания регистрация брака проходила только в неторжественной обстановке без присутствия гостей и фотографов.

"В период особого режима работы в отделах ЗАГС и Дворцах бракосочетания Москвы поженились более 5 тысяч пар. За период особого режима работы столичных ЗАГСов около 30% молодоженов предпочли перенести регистрацию брака на более поздний срок", - рассказала Ракова.

По ее словам, наибольшее количество браков за это время было зарегистрировано во Дворце бракосочетания №1, более известном как Грибоедовский ЗАГС, где было заключено более 400 браков. Во Дворце бракосочетания №3 поженились более 250 пар, такое же количество браков было зарегистрировано в Шипиловском отделе ЗАГС. Солнцевский и Таганский отделы ЗАГС также пользовались популярностью – в каждом поженились более 220 пар.

"Молодожены, несмотря на неторжественную обстановку, старались сделать запоминающимся их день бракосочетания. Популярными стали прямые трансляции в социальных сетях, а также видеоконференции с близкими и друзьями. Пары соблюдали меры безопасности и приходили в ЗАГС в креативных масках и перчатках, соответствующих выбранному платью или костюму", - добавила Ракова.

Она напомнила, что московские ЗАГСы 23 июня возобновят регистрации брака в торжественной обстановке. По ее словам, наиболее популярная дата у молодоженов в летний период – это День семьи, любви и верности. В прошлом году накануне праздника заключили брак 1300 пар. В этом году 8 июля, в среду, планируют пожениться около 300 пар.