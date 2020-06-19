Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200619/1573171790.html
Власти Австралии подозревают Китай в причастности к кибератакам
Высокопоставленные австралийские чиновники сообщают, что власти подозревают Китай в совершении кибератак против правительственных ведомств страны и коммерческих РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T11:03
скотт моррисон
китай
австралия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/151989/57/1519895798_0:364:2790:1933_1400x0_80_0_0_841ae4c167a67cbc7c6e3489aa72135d.jpg
https://ria.ru/20200514/1571420206.html
1
китай
австралия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/151989/57/1519895798_0:364:2790:1933_1400x0_80_0_0_841ae4c167a67cbc7c6e3489aa72135d.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/151989/57/1519895798_59:0:2790:2048_1400x0_80_0_0_0a3eb066d5e52a38b6224268d9181868.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/151989/57/1519895798_613:0:2661:2048_1400x0_80_0_0_6ef2a9fccc5b97dad9df4091e6a0243f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
скотт моррисон, китай, австралия, в мире

Власти Австралии подозревают Китай в причастности к кибератакам

11:03 19.06.2020
162
© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкВид австралийского города Сидней
Вид австралийского города Сидней
© РИА Новости / Александр Юрьев
Перейти в фотобанк
Вид австралийского города Сидней. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Высокопоставленные австралийские чиновники сообщают, что власти подозревают Китай в совершении кибератак против правительственных ведомств страны и коммерческих организаций, сообщает в пятницу телеканал ABC со ссылкой на источники в федеральных правительственных учреждениях.
По данным телеканала, несмотря на то, что премьер-министр страны Скотт Моррисон отказался публично называть ответственную за кибератаки страну, высокопоставленные источники подтвердили, что именно Китай подозревается в совершении атак. Отмечается, что целью хакеров являются конфиденциальные экономические и личные данные, которые хранятся в базах данных правительственных ведомств.
Ранее премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что австралийские организации и компании, в том числе правительственные ведомства, стали объектами широкомасштабной кибератаки, за которой стоит иностранное государство. Он также заявил, что правительство не будет публично идентифицировать государство, которое несет ответственность за кибератаку. Премьер также сказал, что власти пока не могут установить, какая именно информация интересует хакеров.
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
14 мая, 11:18Распространение нового коронавируса
Китай выразил протест из-за обвинений ФБР в попытке кражи данных по COVID
140023
Обсудить 1
Скотт МоррисонКитайАвстралияВ мире
Рекомендуем
Побережье Баренцева моря на Кольском полуострове
Потерявший ход в Баренцевом море российский траулер доставят в Норвегию
Тест на коронавирус
В ДНР число заразившихся коронавирусом возросло до 959
Церковь Святого Николы в Улцине
Священников СПЦ высылают из Черногории на фоне просьбы о поддержке РФ
Фронтовые бомбардировщики Су-24 на репетиции воздушного парада Победы в Москве
СМИ: министр обороны Индии приедет в Москву на парад Победы
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Афганистане число заразившихся коронавирусом превысило 27 тысяч
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Глава МИД Японии передал Лаврову, что ждет его с визитом в Японию
Медицинские маски
В ФАС рассказали, когда подешевеют медицинские маски
Таллин
В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 1979
Девушки на улице Старого города во время карнавала в Гаване, Куба
Куба откроет острова для туристов 1 июля
Полиция Франции
В Дижоне началась полицейская спецоперация после серии столкновений
Президент РФ Владимир Путин
Путину направили проект общенационального плана восстановления экономики
Самолет Boeing 737-524 авиакомпании ЮТэйр
В Utair рассказали, как будут рассаживать пассажиров в самолете
Люди на одном из пешеходных переходов на Тверской улице в Москве
РБК: более ста магазинов в центре Москвы закрылись за время пандемии
Кадры перехвата американских бомбардировщиков российскими истребителями
Перехват американских бомбардировщиков над Охотским морем попал на видео
Рабочие снимают памятник Конфедерации перед зданием суда округа Де-Калб штата Джорджия в США
В пригороде Атланты по решению суда убрали памятник конфедератам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:04Путин пожелал Назарбаеву выздоровления
14:03Лавров прибыл с визитом в Минск
14:02Умер заслуженный артист России Василий Стоноженко
14:02В МИД Германии прокомментировали арест Бабарико
14:00ОП займется мониторингом социально ориентированных мер поддержки
13:59ESET рассказала о киберугрозах во время работы на "удаленке"
13:58В Крыму обнаружили большие запасы подземных пресных вод
13:57Путин и Лукашенко обсудили соглашение о взаимном признании виз
13:56ОП готова продлить срок приема заявлений от наблюдателей
13:56ЦБ оценит целесообразность дальнейшего снижения ставки
13:55В псковской психбольнице выявили бессимптомный очаг COVID-19
13:54ЦБ видит риск значимого отклонения инфляции вниз от цели в 2021 году
13:53Лукашенко: "поставим на место" любой банк, если он финансирует политику
13:53Лукашенко обвинил конкурентов в создании "каруселей" при проведении акций
13:53Путин и Лукашенко отметили значимость мероприятий в честь Дня Победы
13:51Во Франции прокомментировали позицию Парижа по Минским соглашениям
13:50Росгидромет предупредил о череде опасных погодных явлений в Москве
13:48Кадыров вернул на родину пенсионера из дома престарелых в Киргизии
13:48Путин обсудил с президентом Монголии борьбу с коронавирусом
13:46Лукашенко заявил, что Минск не будет вводить карантин ради финпомощи МВФ
Лента новостейМолния