Власти Австралии подозревают Китай в причастности к кибератакам

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Высокопоставленные австралийские чиновники сообщают, что власти подозревают Китай в совершении кибератак против правительственных ведомств страны и коммерческих организаций, сообщает в пятницу телеканал ABC со ссылкой на источники в федеральных правительственных учреждениях.
По данным телеканала, несмотря на то, что премьер-министр страны Скотт Моррисон отказался публично называть ответственную за кибератаки страну, высокопоставленные источники подтвердили, что именно Китай подозревается в совершении атак. Отмечается, что целью хакеров являются конфиденциальные экономические и личные данные, которые хранятся в базах данных правительственных ведомств.
Ранее премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что австралийские организации и компании, в том числе правительственные ведомства, стали объектами широкомасштабной кибератаки, за которой стоит иностранное государство. Он также заявил, что правительство не будет публично идентифицировать государство, которое несет ответственность за кибератаку. Премьер также сказал, что власти пока не могут установить, какая именно информация интересует хакеров.