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РБК: более ста магазинов в центре Москвы закрылись за время пандемии
За время самоизоляции в центре Москвы закрылись более сотни магазинов и кафе, сообщает РБК. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T11:04
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, тверская улица, новый арбат, новости - недвижимость, москва, общество

РБК: более ста магазинов в центре Москвы закрылись за время пандемии

11:02 19.06.2020 (обновлено: 11:04 19.06.2020)
2964
© РИА Новости / Владимир АстапковичЛюди на одном из пешеходных переходов на Тверской улице в Москве
Люди на одном из пешеходных переходов на Тверской улице в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. За время самоизоляции в центре Москвы закрылись более сотни магазинов и кафе, сообщает РБК.
По данным сервиса 2ГИС, пандемию коронавируса и связанных с ней ограничений не пережили 112 продовольственных и непродовольственных магазинов на Арбате, Тверской, Никольской и других оживленных торговых столичных улицах. Это составило четыре процента от общего количества расположенных на них торговых точек.
Небоскребы делового центра Москва-сити. В центре: башни Империя и Город столиц
Вчера, 08:25
Деловая активность в Москве вернулась к обычному уровню
Больше всего заведений закрылись на Садовом кольце (64 предприятия) и Арбате (десять).
Проанализированы данные о более чем 2,5 тысячи торговых точек. Закрытыми считаются заведения, удаленные из справочника 2ГИС.
Из-за коронавируса в Москве и других регионах власти с середины весны ввели ограничения на работу предприятий, а также перемещение граждан. Кафе и рестораны готовили только на вынос или для доставки, магазины ушли в офлайн. Впоследствии карантинные меры смягчили.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Посетители на летней веранде, расположенной на территории фудмолла Депо. Москва
17 июня, 13:06
Веранды ресторанов Москвы в день открытия были заполнены
1513627
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Тверская улицаНовый АрбатНовости - НедвижимостьМоскваОбщество
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