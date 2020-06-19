РБК: более ста магазинов в центре Москвы закрылись за время пандемии

Больше всего заведений закрылись на Садовом кольце (64 предприятия) и Арбате (десять).

Проанализированы данные о более чем 2,5 тысячи торговых точек. Закрытыми считаются заведения, удаленные из справочника 2ГИС.

Из-за коронавируса в Москве и других регионах власти с середины весны ввели ограничения на работу предприятий, а также перемещение граждан. Кафе и рестораны готовили только на вынос или для доставки, магазины ушли в офлайн. Впоследствии карантинные меры смягчили.