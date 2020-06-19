Резидент ОЭЗ Москвы построит завод автомобильной электроники

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) “Технополис Москва” создаст в столице импортозамещающее производство автомобильной электроники, вложив в проект более 200 миллионов рублей, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

Компания ООО "Ди Вай Технолоджис" построит новый завод площадью более 2,1 тысяч квадратных метров на площадке "Алабушево" (Зеленоград) на участке площадью 0,45 гектара. Строительство начнется в конце 2020 года, а ввод в эксплуатацию планируется в первом квартале 2022 года, отмечается в сообщении.

"Новое производство обеспечит автомобильной электроникой массовый сегмент рынка – производителей автомобилей, телекоммуникационные компании, крупных операторов автомобильных парков. Общий объем инвестиций в этот проект составит свыше 200 миллионов рублей, на полную мощность предприятие планирует выйти к 2023 году. На новом заводе компания создаст более 60 новых рабочих мест", – приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Отмечается, что новый завод будет выпускать мультимедийные устройства и видеорегистраторы для широкого модельного ряда автомобилей.

"Завод ООО "Ди Вай Технолоджис" будет выполнять полный комплекс работот производства печатных плат на собственной современной SMT-линии до сборки, тестирования и упаковки готовых изделий в полном соответствии с требованиями отраслевых стандартов", - рассказал руководитель ДИПП Александр Прохоров, которого цитирует пресс-служба.