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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200619/1573171579.html
В Афганистане число заразившихся коронавирусом превысило 27 тысяч
Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Афганистане превысило 27 тысяч, число скончавшихся превысило 500, сообщает телеканал... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T10:59
распространение нового коронавируса
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, афганистан, в мире

В Афганистане число заразившихся коронавирусом превысило 27 тысяч

10:59 19.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Афганистане превысило 27 тысяч, число скончавшихся превысило 500, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
По данным минздрава, за все время коронавирусом в Афганистане заразились 27 878 человек, 548 пациентов с COVID-19 скончались.
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За последние 24 часа медики зарегистрировали 346 новых случаев заражения и две смерти.
Отмечается, что за все время выздоровели более 7,5 тысячи человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,2 миллиона случаев заражения, свыше 445 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗАфганистанВ мире
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