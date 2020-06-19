В Афганистане число заразившихся коронавирусом превысило 27 тысяч

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев заражения Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Афганистане превысило 27 тысяч, число скончавшихся превысило 500, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

По данным минздрава, за все время коронавирусом в Афганистане заразились 27 878 человек, 548 пациентов с COVID-19 скончались.

За последние 24 часа медики зарегистрировали 346 новых случаев заражения и две смерти.

Отмечается, что за все время выздоровели более 7,5 тысячи человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 8,2 миллиона случаев заражения, свыше 445 тысяч человек скончались.