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Избившего знакомую до смерти жителя Томска приговорили к колонии
Суд приговорил к девяти годам колонии жителя Томска, который избил и бросил умирать на дороге знакомую в Сочи, сообщает прокуратура Краснодарского края. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T10:35
следственный комитет россии (ск рф)
томск
сочи
краснодарский край
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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следственный комитет россии (ск рф), томск, сочи, краснодарский край, происшествия

Избившего знакомую до смерти жителя Томска приговорили к колонии

10:35 19.06.2020
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© РИА Новости / Андрей СтаростинМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© РИА Новости / Андрей Старостин
СОЧИ, 19 июн - РИА Новости. Суд приговорил к девяти годам колонии жителя Томска, который избил и бросил умирать на дороге знакомую в Сочи, сообщает прокуратура Краснодарского края.
По данным регионального СУСК РФ, в ноябре 2019 года жители Хостинского района Сочи нашли на обочине дороги избитую 32-летнюю женщину. Несмотря на старания врачей скорой помощи, пострадавшая умерла по пути в больницу. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Следователи выяснили, что к преступлению причастен 33-летний мужчина, которого в конце декабря задержали в Томске. Мужчина рассказал следователям, почему избил женщину.
"В машине между ними произошел конфликт, поскольку обвиняемый полагал, что сожительница хочет подбросить ему запрещенные вещества и сообщить о том, что он их якобы хранит, в правоохранительные органы. В ходе ссоры, которая продолжилась на обочине дороги... (мужчина - ред.) нанес оппонентке не менее 12 ударов руками и ногами в область головы и туловища", - говорится в сообщении СК.
Мужчина обвинялся по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". По данным прокуратуры края, вину в предъявленном обвинении мужчина признал.
"Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил подсудимому наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил", - сообщает прокуратура региона.
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