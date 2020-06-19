Избившего знакомую до смерти жителя Томска приговорили к колонии

По данным регионального СУСК РФ, в ноябре 2019 года жители Хостинского района Сочи нашли на обочине дороги избитую 32-летнюю женщину. Несмотря на старания врачей скорой помощи, пострадавшая умерла по пути в больницу. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Следователи выяснили, что к преступлению причастен 33-летний мужчина, которого в конце декабря задержали в Томске. Мужчина рассказал следователям, почему избил женщину.