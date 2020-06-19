https://ria.ru/20200619/1573168886.html
Обвиняемого в убийстве саратовской школьницы признали вменяемым
Специалисты института имени Сербского подтвердили вменяемость жителя Саратова Михаила Туватина, обвиняемого в убийстве девятилетней девочки, сообщила РИА... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T10:30
2020-06-19T10:31
следственный комитет россии (ск рф)
саратов
происшествия
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саратов
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), саратов, происшествия
САРАТОВ, 19 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец.
Специалисты института имени Сербского подтвердили вменяемость жителя Саратова
Михаила Туватина, обвиняемого в убийстве девятилетней девочки, сообщила РИА Новости в пятницу адвокат семьи потерпевших Александра Бакшеева.
Девятилетняя девочка утром 9 октября 2019 года ушла из дома в школу и по пути пропала. Искали ее всем городом, к вечеру 10 октября ее нашли мертвой в одном из гаражей, мимо которых она проходила. По делу арестовали 35-летнего Михаила Туватина, ему предъявили обвинение в убийстве малолетнего ребенка. Как сообщал СК
, он признал вину, у него есть непогашенная судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера.
"Весной Туватин был направлен в Москву для прохождения комплексного судебного психолого-сексолого-психиатрического исследования в ФГБУ "НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского", которое подтвердило, что он является вменяемым, в его действиях отсутствовали признаки аффекта, а также что у него имеется расстройство сексуального предпочтения", - сказала собеседница агентства.
Она отметила, что следователи в отношении Туватина возбудили еще одно уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". Бакшеева пояснила, что по этому делу он проходит пока подозреваемым, а жертвой является убитая девочка.