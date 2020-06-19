Обвиняемого в убийстве саратовской школьницы признали вменяемым

"Весной Туватин был направлен в Москву для прохождения комплексного судебного психолого-сексолого-психиатрического исследования в ФГБУ "НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского", которое подтвердило, что он является вменяемым, в его действиях отсутствовали признаки аффекта, а также что у него имеется расстройство сексуального предпочтения", - сказала собеседница агентства.