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Обвиняемого в убийстве саратовской школьницы признали вменяемым
Специалисты института имени Сербского подтвердили вменяемость жителя Саратова Михаила Туватина, обвиняемого в убийстве девятилетней девочки, сообщила РИА... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T10:31
следственный комитет россии (ск рф)
саратов
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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следственный комитет россии (ск рф), саратов, происшествия

Обвиняемого в убийстве саратовской школьницы признали вменяемым

10:30 19.06.2020 (обновлено: 10:31 19.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
САРАТОВ, 19 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Специалисты института имени Сербского подтвердили вменяемость жителя Саратова Михаила Туватина, обвиняемого в убийстве девятилетней девочки, сообщила РИА Новости в пятницу адвокат семьи потерпевших Александра Бакшеева.
Девятилетняя девочка утром 9 октября 2019 года ушла из дома в школу и по пути пропала. Искали ее всем городом, к вечеру 10 октября ее нашли мертвой в одном из гаражей, мимо которых она проходила. По делу арестовали 35-летнего Михаила Туватина, ему предъявили обвинение в убийстве малолетнего ребенка. Как сообщал СК, он признал вину, у него есть непогашенная судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера.
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"Весной Туватин был направлен в Москву для прохождения комплексного судебного психолого-сексолого-психиатрического исследования в ФГБУ "НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского", которое подтвердило, что он является вменяемым, в его действиях отсутствовали признаки аффекта, а также что у него имеется расстройство сексуального предпочтения", - сказала собеседница агентства.
Она отметила, что следователи в отношении Туватина возбудили еще одно уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". Бакшеева пояснила, что по этому делу он проходит пока подозреваемым, а жертвой является убитая девочка.
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