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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200619/1573168057.html
В Палестине число случаев заражения коронавирусом достигло 815
Двадцать новых случаев заражения коронавирусом зафиксированы за сутки на палестинских территориях, общее число случаев достигло 815, сообщила министр... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T10:22
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
хеврон (провинция)
наблус (провинция)
воз
палестина
в мире
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наблус (провинция)
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, хеврон (провинция), наблус (провинция), воз, палестина, в мире

В Палестине число случаев заражения коронавирусом достигло 815

10:22 19.06.2020
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© Фото : сайт Русской духовной миссии в ИерусалимеХеврон
Хеврон
© Фото : сайт Русской духовной миссии в Иерусалиме
Хеврон. Архивное фото
ГАЗА, 19 июн - РИА Новости. Двадцать новых случаев заражения коронавирусом зафиксированы за сутки на палестинских территориях, общее число случаев достигло 815, сообщила министр здравоохранения Палестинской национальной администрации Май эль-Кела.
"Двадцать новых случаев заражения коронавирусом за сутки зафиксированы в окрестностях городов Хеврон, Рамалла и Наблус, общее количество случаев заражения выросло до 815", - заявила эль-Кела на пресс-конференции.
Тестирование на коронавирус
Вчера, 08:47Распространение нового коронавируса
В Палестине выявили 39 новых случаев заражения коронавирусом
Днем ранее Палестинская администрация объявила о второй волне коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,2 миллиона случаев заражения, свыше 445 тысяч человек скончались.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Хеврон (провинция)Наблус (провинция)ВОЗПалестинаВ мире
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