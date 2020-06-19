https://ria.ru/20200619/1573168057.html
В Палестине число случаев заражения коронавирусом достигло 815
Двадцать новых случаев заражения коронавирусом зафиксированы за сутки на палестинских территориях, общее число случаев достигло 815, сообщила министр... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T10:22
2020-06-19T10:22
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
хеврон (провинция)
наблус (провинция)
воз
палестина
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наблус (провинция)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, хеврон (провинция), наблус (провинция), воз, палестина, в мире