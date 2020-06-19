Партия "Коммунисты России" предложили создать профсоюзы для "удаленщиков"

"Мы же считаем необходимым также создание профсоюзной организации для защиты интересов трудящихся, работающих удаленно. Это уже миллионы людей. Очень часто у них бывают проблемы с оплатой их труда работодателем, ее своевременностью, а также часто возникают разного рода трудовые споры о выполнении работодателем условий, которые были оговорены перед приемом на работу", - цитирует пресс-служба Сурайкина.