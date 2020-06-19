Партия "Коммунисты России" предложили создать профсоюзы для "удаленщиков"

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Партия "Коммунисты России" предлагает создать профсоюзную организацию для защиты интересов трудящихся, работающих удаленно, сообщил председатель ЦК партии Максим Сурайкин.
"Мы же считаем необходимым также создание профсоюзной организации для защиты интересов трудящихся, работающих удаленно. Это уже миллионы людей. Очень часто у них бывают проблемы с оплатой их труда работодателем, ее своевременностью, а также часто возникают разного рода трудовые споры о выполнении работодателем условий, которые были оговорены перед приемом на работу", - цитирует пресс-служба Сурайкина.
По его словам, "Коммунисты России" готовы принять в этом активное участие - предоставить инициативной группе возможность собираться в помещении ЦК партии в Москве и публиковать материалы такого профсоюза на информационных ресурсах партии.
"Организации партии в 77 регионах поддержат создание отделений нового профсоюза. Одной из фундаментальных проблем, которой должен заняться новый профсоюз, будет отстаивание права на оплачиваемый отпуск для так называемого удаленного работника", - уточнил лидер партии.